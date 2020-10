Les deux appels à projets pour la rénovation des bâtiments publics lancés début septembre ont donné lieu à une bonne moisson : pas moins de 4 000 projets représentant un budget total de 8 milliards d'euros ont été proposés. Les préfets de régions et le gouvernement devront désormais trancher pour sélectionner les chantiers les plus efficaces d'un point de vue énergétique. Précisions.

Le 7 septembre dernier, les ministères de l'Education et de l'Economie lançaient deux appels à projets distincts visant d'une part à rénover des établissements d'enseignement et de recherche, et d'autre part d'autres bâtiments publics – hors hôpitaux et Ehpad (qui bénéficient d'une autre enveloppe liée au Ségur de la Santé).

Ces deux appels à projets concrétisaient ainsi l'engagement du gouvernement concernant l'enveloppe de 4 milliards d'euros annoncée pour la rénovation énergétique des bâtiments dans le cadre de « France Relance » - plan visant à relancer l'économie suite à la crise liée au Covid-19.

Deux appels à projets victimes de leur succès

Victimes de leur succès, ces appels à projets ont donné lieu à plus de 4 000 projets de rénovation en France métropolitaine et Outre-Mer, pour un budget total de près de 8 milliards d'euros, soit le double de la somme prévue pour ces deux prochaines années. Dans le détail, le montant des projets proposés s'élève à 3,7 milliards d'euros pour les établissements d'enseignement, et à 4,3 millards pour les autres bâtiments publics.

« Je me félicite du succès de ces appels à projets et de la diversité géographique et typologique des projets. Ils confirment que la relance est bel et bien en cours de mise en œuvre. Avec une instruction et une sélection de près de 95 % des projets au niveau régional, ils sont une illustration concrète de la priorité donnée à la déconcentration et la territorialisation de France Relance », a notamment réagit le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, dans un communiqué publié ce mardi 20 octobre.

Une étape de sélection pour rentrer dans le budget

Une sélection devra désormais trancher quels seront les projets qui seront financés. Les préfets de régions seront notamment mis à contribuer pour réaliser cette sélection, sauf pour les projets les plus coûteux – plus de cinq millions d'euros en province, et plus de huit millions en Île-de-France (moins de 5 % de l'ensemble) – pour lesquels la décision reviendra au gouvernement lui-même.

Les projets proposés vont de quelques milliers à plusieurs millions d'euros. Ils peuvent porter sur une réhabilitation lourde, le désamiantage, l'isolation d'un bâtiment, ou encore le remplacement d'un système de chauffage, des menuiseries, ou de l'éclairage.

Les critères de sélection des projets s'intéresseront notamment à l'efficacité du projet en termes d'économies d'énergie, mais aussi à la rapidité de mise en œuvre des travaux, qui devront être lancés dès 2021.

La liste des chantiers retenus, rentrant dans l'enveloppe des 4 milliards d'euros, devrait être communiquée d'ici le 30 novembre prochain.

A travers le lancement de ces chantiers, le gouvernement espère générer de l'activité pour les entreprises du BTP à travers toute la France, et réduire le bilan carbone des bâtiments de l'Etat.

Claire Lemonnier