Salaire BTP : focus sur le métier de métallier-serrurier

Le métallier-serrurier fabrique, installe et répare des ouvrages métalliques sur mesure, alliant sécurité, précision et savoir-faire en BTP et industrie.

Le métier de métallier-serrurier : un expert du métal et de la sécurité → Missions principales : Concevoir et fabriquer des éléments métalliques (portes, garde-corps, escaliers, verrières).

Installer et poser des ouvrages métalliques sur chantier.

Assurer la maintenance et la réparation des fermetures et des systèmes de sécurité.

Travailler divers matériaux (acier, inox, aluminium) et techniques (soudure, découpe laser, pliage).

Respecter les normes de sécurité et de résistance des structures. Le métallier-serrurier peut travailler en atelier pour la fabrication et sur chantier pour l’installation et la maintenance. → À lire aussi : Deux guides pour la sécurité et l’efficacité au travail des serruriers-métalliers Formation pour devenir métallier-serrurier L’accès au métier passe par plusieurs formations spécialisées : Niveau Diplôme Objectif Niveau CAP CAP métallier ou serrurier-métallier Formation de base pour exercer Niveau BAC PAC PRO ouvrages du bâtiment : métallerie Compétences avancées en conception et fabrication Niveau BP BP métallerie Spécialisation en structures complexes et gestion de chantiers Niveau BAC+2 BTS constructions métalliques Accès aux postes d'encadrement Certifications Habilitations en soudure, serruerie haute sécurité, travail sur aluminium et inox Valorisation de compétences spécifiques Analyse des salaires : combien gagne un Métallier-Serrurier ? Le salaire d’un métallier-serrurier dépend de son expérience, de sa spécialisation et de la région où il travaille. Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 1 900 - 2 300 € 13 - 16 € Confirmé (3-7 ans) 2 400 - 2 900 € 16 - 19 € Expérimenté (+7 ans) 3 000 - 3 800 € 19 - 25 € Facteurs influençant la négociation salariale Plusieurs éléments influencent la rémunération d’un métallier-serrurier : Compétences spécifiques : expertise en soudure, ferronnerie d’art, métallerie industrielle ou serrurerie haute sécurité.

Expérience et précision : un métallier expérimenté peut prétendre à un salaire plus élevé.

Localisation : certaines régions offrent de meilleures opportunités salariales. Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 500 - 3 900 € 17 - 26 € PACA 2 400 - 3 700 € 16 - 25 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 300 - 3 500 € 15 - 23 € Occitanie 2 100 - 3 400 € 14 - 22 € Hauts-de-France 2 000 - 3 200 € 13 - 21 € Perspectives d’évolution et hausses de salaire Un métallier-serrurier peut évoluer vers des postes mieux rémunérés : Poste Salaire brut mensuel Chef d'atelier en métallerie 3 200 - 4 800 € Conducteur de travaux en structures métalliques 4 000 - 5 500 € Métallier-Serrurier indépendant +6 000 € selon l'activité et la clientèle Le métier de métallier-serrurier est essentiel dans le BTP et l’industrie. Grâce à la polyvalence du métier et aux spécialisations possibles, un métallier peut rapidement voir son salaire évoluer et accéder à des postes à responsabilités ou se mettre à son compte. → Découvrez tous les salaires du BTP dans notre dossier spécial Par Camille Decambu

Photo à la une : Adobe Stock