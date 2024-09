ISD GROUP FRANCE - Batiweb

ISD GROUP : Tout l’univers des solutions CAO et PDM

Notre objectif principal est d'accompagner nos clients en tant que partenaire fiable et pérenne, afin de les rendre plus performantes et les aider dans leurs croissances.

Depuis sa création en 1977, ISD GROUP propose des outils de CAO et PDM destinés à l'ingénierie et production des secteurs suivants : la mécanique, la tuyauterie industrielle, la charpente métallique, la métallerie/serrurerie, la tôlerie, les enveloppes de bâtiment.

Grâce à ses logiciels et ses services associés, ISD GROUP offre une réelle valeur ajoutée aux entreprises, en leur permettant de développer, produire, installer et maintenir des projets plus rapidement et plus facilement.

L’ensemble du développement de nos logiciels est réalisé exclusivement en interne. Cela nous permet d’être réactifs, d’anticiper rapidement les évolutions du marché et de répondre sans délais aux besoins de nos utilisateurs.

ISD GROUP accompagne ses utilisateurs en assurant des services de haute qualité, tels que l’assistance à l’utilisation et des formations personnalisées, mais aussi du consulting et des développements spécifiques.

ISD GROUP dispose des connaissances et de l’expérience de plus de 40 ans d’activité dans le domaine de l’ingénierie, en particulier dans l’industrie du logiciel. Notre savoir-faire accumulé au fil des ans fait de nous un partenaire sûr et fiable.

