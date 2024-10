HiCAD à BATIMAT : solution de conception 2D et 3D pour la métallerie et la serrurerie

Découvrez HiCAD sur le salon BATIMAT 2024, un logiciel incontournable pour les professionnels de la métallerie et de la serrurerie. Conçue pour répondre aux défis complexes de votre secteur, HiCAD simplifie la conception 2D et 3D de vos ouvrages, la gestion des projets, et la collaboration en temps réel. Présenté par Thomas Favart, ISD Group France.