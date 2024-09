Valérie Létard, une nouvelle ministre du Logement qui fait l’unanimité ?

Le nouveau gouvernement est désormais connu. Au logement, Valérie Létard remplace Guillaume Kasbarian dans un ministère de plein exercice. Lors de son discours de passation, la nouvelle ministre a annoncé les trois grands axes sur lesquels elle souhaiterait travailler.

Après plusieurs semaines de suspense, le nouveau gouvernement Barnier a été dévoilé ce samedi.

Attendu par les acteurs du bâtiment et de l’immobilier, un ministère du Logement et de la Rénovation urbaine de plein exercice a été retenu, avec à sa tête Valérie Létard, ancienne députée UDI et vice-présidente du Sénat ayant notamment travaillé sur le sujet du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols.

À l’occasion de son discours de passation, Valérie Létard a insisté sur le choix d’un ministère de plein exercice, prouvant selon elle que « le Premier ministre considère que le logement est au cœur des priorités et des préoccupations ». La nouvelle ministre du Logement a également annoncé trois principaux axes sur lesquels elle souhaite s’engager, à savoir les enjeux sociaux, économiques et environnementaux liés au logement.

« Il faut dire au monde du logement l'attention particulière qu'on leur porte (…)Il faut préserver la filière logement pour 2025 et il faut imaginer la suite», a-t-elle résumé.

Des acteurs du logement social, du bâtiment et de l’immobilier satisfaits

Les différentes fédérations du secteur ont rapidement réagi à cette nomination, à commencer par le secteur du logement social, qui attend des annonces fortes à l’occasion du Congrès HLM, qui se tient à Montpellier du 24 au 26 septembre 2024, et auquel la nouvelle ministre a prévu d’assister.

« Je salue en Valérie Létard une experte reconnue des sujets du logement et de la rénovation urbaine mais aussi une élue de terrain qui sait l’importance du logement social pour améliorer la vie de nos concitoyens modestes », a ainsi réagi Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat (USH) et ancienne ministre du Logement.

La Confédération nationale du Logement (CNL) estime de son côté que la nomination de Valérie Létard « pourrait augurer d'une reprise du dialogue avec les associations de locataires et les acteurs du logement social, rendu impossible par Guillaume Kasbarian ».

À noter que le dernier ministre délégué au Logement, notamment connu pour sa loi « anti-squat », a quant à lui été nommé ministre de la Fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique.

Outre le secteur du logement social, les fédérations du bâtiment et de l’immobilier ont également réagi à l’arrivée de Valérie Létard au Logement. La Fédération Française du Bâtiment (FFB) a ainsi salué la nomination d’une personnalité mobilisée sur les sujets du logement et de la rénovation urbaine. « La nouvelle ministre déclarait, avec détermination, il y a quelques jours que "l’heure était à l’action" sur la crise du neuf et la réussite de la rénovation énergétique des logements », a notamment rappelé la fédération.

« Nous félicitons Valérie Létard pour sa nomination. Son engagement de longue date pour le logement, ses travaux sur la politique de la ville, sur la problématique de l’habitat en zone de revitalisation rurale, sur la défense d’Action Logement et sur les modalités de mise en place de la loi ZAN sont pour nous les gages d’un futur dialogue de qualité», s’est de son côté réjoui Loïc Cantin, président de la FNAIM.

Claire Lemonnier

Photo de une : X - Valérie Létard