Le nombre de demandes pour obtenir un logement social a encore augmenté cette année, atteignant un nouveau record, avec 2,7 millions de ménages en attente, selon l’Union Sociale pour l’Habitat (USH).

« C'est une demande qui augmente partout. C'est le même phénomène que les années précédentes dans toutes les régions et qui montre combien la question de l'accès à un logement abordable demeure très importante », a souligné Emmanuelle Cosse, présidente de l'USH, à l'occasion d'une conférence de presse.

Sur ces 2,7 millions de ménages, 1,8 million sont en attente d’un premier logement social, et 870 000 sont déjà logés dans le parc existant et attendent un nouveau logement.

Une hausse des demandeurs mais une baisse des constructions

Or, si le nombre de demandeurs augmente, le nombre de logements sociaux construits, lui, diminue, passant de 120 000 il y a cinq ans, à 82 000 cette année, selon la présidente de l’USH.

Cette dernière dénonce également le gel des crédits réservés à la rénovation du parc.

Il y a un près d’un an, l’ancien ministre du Logement Patrice Vergriete avait annoncé une enveloppe d’1,2 milliard d’euros sur trois ans, soit 400 millions d’euros par an pour rénover le parc social.

« Le gouvernement démissionnaire n'a pas tenu ses engagements (...) Cette enveloppe a d'ores et déjà été gelée sans débat préalable en juillet par Bruno Le Maire de plus de la moitié. Le gouvernement n'a même pas été capable de tenir six mois sur un engagement qu'il a pris, qu'il a porté dans la loi de Finances, c'est absolument inadmissible », a déploré Emmanuelle Cosse.

« Notre crainte, c'est d'une part de manquer de visibilité, mais surtout qu'on soit face à un budget qui soit un budget récessif et surtout qui nous coupe les jambes », s’est inquiétée l’ancienne ministre du Logement, dans un contexte politique et économique « extrêmement flou ».

Claire Lemonnier (avec AFP)

