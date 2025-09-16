Tout savoir sur les volets roulants

Équiper son logement de volets roulants n'est pas sans avantages. Cela permet en effet d'en améliorer la sécurité et l'isolation tout en étant une option particulièrement pratique. Il n'est cependant pas toujours facile de faire son choix parmi les modèles présents sur le marché. Explications.

Quels sont les différents types de volet roulant ?

Il existe quatre principaux types de volet roulant :

Le volet roulant traditionnel : c'est le modèle le plus couramment utilisé en construction. Il se compose d’un tablier, d’un axe d’enroulement et de coulisses latérales. Lorsqu'il est remonté, le tablier disparaît totalement, car il est inséré dans la maçonnerie, dans l'épaisseur du mur ou à l'intérieur du logement, dans un coffre menuisé.

: c'est le modèle le plus couramment utilisé en construction. Il se compose d’un tablier, d’un axe d’enroulement et de coulisses latérales. Lorsqu'il est remonté, le tablier disparaît totalement, car il est inséré dans la maçonnerie, dans l'épaisseur du mur ou à l'intérieur du logement, dans un coffre menuisé. Le volet roulant monobloc : il ne forme qu'un seul bloc avec la menuiserie et il s'agit donc de l'option idéale si l'on souhaite remplacer ces deux éléments simultanément.

: il ne forme qu'un seul bloc avec la menuiserie et il s'agit donc de l'option idéale si l'on souhaite remplacer ces deux éléments simultanément. Le volet roulant de rénovation : il est pensé pour être installé sur une fenêtre déjà existante.

: il est pensé pour être installé sur une fenêtre déjà existante. Le volet roulant tunnel : proche du volet traditionnel, il se compose d’un axe d’enroulement, d’un tablier et d’un caisson fait le plus souvent de polystyrène. Il est destiné aux constructions neuves puisque le caisson doit être inclus dans le gros œuvre.

Quel que soit le type de volet choisi, il pourra être commandé manuellement, à l'aide d'une manivelle ou d'une sangle, ou bien motorisé, via un interrupteur mural. La seconde option est la plus confortable, mais elle ne peut pas fonctionner en cas de coupure de courant.

Quel matériau choisir pour un volet roulant ?

Les volets roulants sont généralement fabriqués en PVC, en aluminium, en bois et en composite, les plus utilisés étant les deux premiers.

Le PVC Le PVC est économique, durable et constitue un bon isolant. Il présente également l'avantage d'être facile d'entretien. Toutefois, il ne convient pas pour les volets de grandes dimensions.

L'aluminium L'aluminium est léger, résistant et accessible pour tous les budgets. De plus, il ne nécessite pratiquement aucun entretien. En revanche, il est peu isolant.

Le bois Le bois est apprécié pour sa durabilité et son esthétisme. Il est cependant lourd, assez cher et demande un entretien régulier.

Le composite Mélange d'aluminium et de PVC, le composite additionne les avantages de ces deux matières. Il est par contre assez cher et tous les professionnels ne le proposent pas.



Volet roulant : les différentes options de pose

On peut poser un volet roulant de différentes manières.