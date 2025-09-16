Au Salon de la Copropriété 2025, Lorillard présente Fusia. Ce dernier coulissant bois-aluminium a été pensé pour conjuguer design, confort et efficacité énergétique.

Les 5 et 6 novembre 2025, le Groupe Lorillard participera au Salon de la Copropriété à Paris Expo Porte de Versailles.

Sur un stand de 42 m2, le groupe sera représenté par ses deux entités spécialisées, Lorenove Grands Comptes et Lorillard Façades, spécialisés dans les projets de rénovation énergétique en copropriété.

Ensemble, elles tendent à proposer une approche globale, alliant remplacement des menuiseries, occultations et isolation thermique par l’extérieur (ITE), afin d’optimiser la performance énergétique et la valorisation patrimoniale des bâtiments.

Une innovation phare : Fusia

Moment fort de cette édition, Lorillard dévoilera en exclusivité son nouveau coulissant Fusia, une menuiserie mixte bois-aluminium à ouvrant caché. Ce modèle innovant enrichit une gamme déjà récompensée par un Award d’argent aux Trophées de l’Innovation de Batimat.

Grâce à une conception sans colle, ni vis, le coulissant Fusia illustre veut conjuguer esthétique, efficacité énergétique et respect de l’environnement. Avec près de 400 combinaisons de finitions possibles, il répond aussi bien aux projets de rénovation qu’au neuf.

Un accompagnement global des copropriétés

Par leur complémentarité, Lorenove Grands Comptes et Lorillard Façades adressent aux copropriétaires une solution sur mesure, y compris dans des contextes d’habitat occupé.

Leur savoir-faire est régulièrement salué par des distinctions prestigieuses, parmi lesquelles le Trophée CoachCopro, le Prix Paris-Saclay, ou encore le Trophée Melun Val de Seine.

Par Marie Gérald