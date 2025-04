Anne-Catherine Bonnet prend la direction de l’Europe du Sud chez Hydro Building Systems. Sa feuille de route ? Allier innovation, durabilité et synergies régionales.

Anne-Catherine Bonnet, forte de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la construction, a été nommée vice-présidente Europe du Sud d’Hydro Building Systems lors d’une cérémonie marquant le début d’une nouvelle ère pour le groupe.

Cette nomination, officialisée le 2 décembre dernier, intervient dans un contexte de renouveau et de dynamisme, visant à renforcer la position et la visibilité des marques phares du groupe sur les marchés clés.

Diplômée et expérimentée dans divers domaines tels que la direction stratégique, le commerce et le marketing, Anne-Catherine Bonnet a su faire ses preuves au fil des années, en apportant une vision innovante et opérationnelle. Cette expertise, acquise au contact d’environnements exigeants dans le secteur de la construction, lui a permis de maîtriser les défis techniques et commerciaux liés aux solutions en aluminium pour le bâtiment.

Des ambitions stratégiques pour le groupe

En prenant les rênes en tant que vice-présidente Europe du Sud, Anne-Catherine Bonnet aura pour mission de capitaliser sur les atouts des marques Sapa, Technal et Wicona. Sa stratégie repose sur la synergie entre les forces de chacune de ces entités afin d’optimiser leur positionnement sur les marchés stratégiques de la région : la France, l’Espagne, le Portugal et l’Italie.

L’objectif : renforcer non seulement la visibilité du groupe, mais aussi accroître sa compétitivité en proposant des solutions techniques à la pointe de l’innovation.

Par Marie Gérald

Photo de Une : Anne-Catherine Bonnet