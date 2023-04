Le groupe Hydro commercialise ses premiers profilés en aluminium 100 % recyclé

Quatre ans après avoir lancé l’« Hydro Circal 75R », le groupe Hydro, à travers ses marques Technal et Wicona, franchit une nouvelle étape, et annonce la mise en œuvre de ses profilés « Hydro Circal 100R », conçus à partir d’aluminium recyclé à 100 %, sur deux chantiers en France et en Allemagne.