Deux nouvelles têtes à la direction de Cemex

Le géant des matériaux de construction Cemex annonce deux nominations clés : Jaime Muguiro prend la direction générale du groupe, succédant à Fernando A. Gonzalez, tandis que José Antonio Cabrera est désigné président de la région EMEA.

Le géant mexicain des matériaux de construction Cemex vient d’annoncer deux nominations stratégiques au sein de sa direction mondiale. Une double annonce qui marque une nouvelle étape dans l’évolution du groupe, bien implanté en Europe et engagé dans une transition vers des pratiques plus durables.

Jaime Muguiro nommé PDG du groupe

Depuis le 1er avril 2025, Jaime Muguiro occupe officiellement le poste de PDG du Groupe Cemex. Il succède à Fernando A. Gonzalez, qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite après plusieurs décennies au service du groupe.

Jaime Muguiro est loin d’être un inconnu chez Cemex. Entré en 1996, il a occupé plusieurs fonctions stratégiques à l’échelle internationale, jusqu’à diriger la filiale américaine. Sa nomination intervient à un moment clé pour l’entreprise, qui affirme vouloir passer « de la stabilisation à une nouvelle phase de croissance », après avoir atteint ses objectifs de désendettement.

« En tant que nouveau PDG de Cemex, je m’engage à générer la meilleure valeur possible à nos actionnaires, en devenant le partenaire de confiance de nos clients et en gardant une focalisation absolue sur l’efficacité opérationnelle », a déclaré Jaime Muguiro.

José Antonio Cabrera, nouveau président de la région EMEA

Dans le même temps, Cemex a officialisé la nomination de José Antonio Cabrera à la tête de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Succédant à Sergio Menéndez, il aura pour mission de consolider la dynamique de cette zone stratégique dans le portefeuille du groupe.

Fort de 25 années d’expérience chez Cemex, José Antonio Cabrera a développé une solide expertise à travers des responsabilités exercées en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il dirigeait depuis six ans le cluster regroupant la République dominicaine et Porto Rico.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté du groupe d’accélérer sa transformation, en particulier sur les enjeux environnementaux. José Antonio Cabrera sera chargé de mobiliser les ressources et expertises de Cemex pour accompagner la transition vers la neutralité carbone dans la région EMEA.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Cemex (avec de gauhe à droite : Jose Antonio Cabrera, EMEA, et Jaime Muguiro, CEO)