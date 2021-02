Après 25 années passées chez Lafarge Holcim, Olivier Collin succède en janvier 2021 à Philippe Queneau au poste de directeur général d’Edycem, l’activité béton du groupe Herige.

Edycem a annoncé, le 24 novembre dernier, l'arrivée de son nouveau directeur général. Il s'agit d'Olivier Collin, qui succède à Philippe Queneau. « Ce passionné de béton, tourné vers l’avenir, mettra ses compétences et son leadership d’équipe au service de l’esprit d’innovation et du rayonnement d’Edycem », a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

Philippe Queneau, l'actuel DG, l'accompagnera dans cette prise de fonction avant de faire valoir ses droits à la retraite fin mars 2021, après plus de quarante ans au service de l’entreprise.

25 années d’expérience au sein de Lafarge

Originaire de Fougères et diplômé d’un D.U.T. Mesures physiques à l’Institut Universitaire de Saint-Nazaire, Olivier Collin a construit sa carrière professionnelle au sein du groupe Lafarge Holcim. Depuis 1995, il a sans cesse évolué à travers différents postes, de Lafarge Bétons Pays de la Loire à la Direction Qualité et Développement Produits Lafarge Holcim France. Ces 25 années lui ont permis d’acquérir une grande expérience dans le domaine du ciment, du granulat et du béton prêt à l’emploi.

« Je souhaite partager ma passion du béton et la transmettre aux équipes pour développer, durablement, la performance d’Edycem », explique Olivier Collin.

Le DG d'Edycem a déjà activement participé au développement de la filière béton, à travers son investissement au sein de nombreux organismes nationaux, comme la commission technique du Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE), des projets de recherche nationaux de l’Institut pour la Recherche appliquée et l’Expérimentation en génie civile (IREX), ou la présidence de l’Association Technique pour la Certification des Granulats (ATCG).

