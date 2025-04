Alkern : solutions en béton pour l’aménagement urbain durable

Une offre variée et personnalisable pour tous les projets urbains

Que ce soit pour la voirie, la sécurité passive ou le mobilier urbain, Alkern décline son savoir-faire à travers une large gamme de produits aux finitions variées : polies, lisses, brutes, désactivées ou sablées. Disponibles en plusieurs coloris (gris, blanc, beige, anthracite), ces solutions s'intègrent harmonieusement dans tous les environnements urbains.

Alkern collabore étroitement avec les décideurs publics et privés (collectivités, architectes, promoteurs, gestionnaires de ZAC et d'infrastructures sportives) afin de concevoir des aménagements urbains sur mesure, parfaitement adaptés aux besoins des villes modernes.

Un catalogue complet pour l'aménagement urbain

Parmi les solutions Alkern, on retrouve une multitude de références essentielles :

Pavés et dalles de voirie

Bordures, marches et blocs-marches

Massifs d'ancrage pour bornes de recharge

Murets, murs en L et murs de soutènement

Îlots, giratoires, bornes et potelets

Entourages d'arbres et bassins

Bancs et banquettes

Nouveautés 2024 : l'ensemble pique-nique Sérénité et le muret banc Essentiel

→ Ensemble pique-nique Sérénité : un design moderne et accessible

Parfait pour les parcs et espaces de loisirs, cet ensemble est composé d'une table et de bancs épurés pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Son plateau poli assure un confort optimal, tandis que ses angles arrondis et ses arrêtes chanfreinées renforcent la sécurité. Une version avec sièges individuels est également disponible, facilitant l'accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Caractéristiques :

Traitement hydrofuge, oléofuge, anti-tâches et anti-graffitis pour une durabilité maximale

Dimensions : Table : 235 x 90 x 82 cm (poids : 1055 kg) Banc : 200 x 50 x 45 cm (poids : 391 kg) Sièges individuels : 50 x 50 x 45 cm (poids : 141 kg)

Coloris disponibles : Beige nuancé, Quartz blanc, Gris éclat d’onyx

→ Muret banc Essentiel : entre esthétisme et fonctionnalité

Le muret banc Essentiel s’adapte à tous types d’aménagements grâce à sa longueur modulable (de 50 x 50 x 50 cm à 250 x 50 x 50 cm, poids de 300 à 1500 kg). Idéal pour délimiter des espaces ou offrir un lieu de repos, il est conforme à la norme NF99-610 garantissant robustesse et stabilité.

Caractéristiques :

Chanfreins de 2 cm pour une sécurité optimale

Versions disponibles : Finition sablée : Gris, Blanc, Vanille, Anthracite Finition lisse : Blanc, Gris



Avec ces nouvelles solutions, Alkern continue d’innover pour répondre aux enjeux de l’aménagement urbain durable, tout en proposant des solutions esthétiques, robustes et adaptées aux exigences des villes modernes.

