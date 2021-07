Florent Kieffer réélu à la présidence de Cochebat

Florent Kieffer, directeur général de chez Thermacome, vient d'être réélu à la présidence de Cochebat pour une durée de deux ans. Le bureau du syndicat national des fabricants de composants et de systèmes intégrés de chauffage, rafraîchissement et sanitaire, a également dévoilé ses nouveaux représentants.

Florent Kieffer, directeur général du spécialiste du confort thermique Thermacome, depuis 4 ans, vient d'être réélu à la présidence de Cochebat. Le syndicat national des fabricants de composants et systèmes intégrés de chauffage, rafraîchissement et sanitaire, contribue notamment au développement du plancher chauffant/rafraîchissant par eau basse température. L’organisation représente aujourd’hui 80 % des acteurs du marché en France.

Réélu pour un mandat de deux ans, Florent Kieffer a déclaré : « Nous souhaitons tout mettre en œuvre pour démocratiser nos solutions de chauffage et de rafraîchissement qui sont, aujourd’hui, la solution la plus économique et respectueuse de l’environnement. Nos offres en distribution sanitaire-chauffage répondent aux nécessités de l’industrie durable et de la RE2020 ». Une offre que Florent Kieffer avait détaillé dans un bilan qui présentait les chiffres de Cochebat pour l'année 2020.

Le bureau sera également constitué de trois représentants : Eric Mantione, PDG chez PbTub, devient vice-président, Hugues de Marne, directeur général chez Uponor est nommé comme trésorier, et Benoît Smagghe, directeur de la prescription nationale chez COMAP en tant que secrétaire.

Marie Gérald