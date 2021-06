François Pétry élu président de la Filière Béton

Le 16 juin dernier, François Pétry, directeur général de LafargeHolcim, a été élu président de la Filière Béton. Il succède ainsi à Philippe Gruat, élu à la présidence de l’association française des industries des produits de construction (AIMCC).

Après avoir obtenu son diplôme des Arts et Métiers Paristech et d’HEC, François Pétry commence sa carrière en 1991 au sein de la société Jean Lefebvre, spécialisée dans la construction des routes et autoroutes. Neuf ans plus tard, il rejoint Séché Environnement en tant que directeur de filiales. En 2008, François Pétry est nommé directeur de l’activité Granulats chez Holcim France, puis directeur de la filiale roumaine du groupe. En 2015, il devient Directeur général de Aggregates Industries UK, filiale du groupe LafargeHolcim au Royaume-Uni, pour l’ensemble des activités ciments, granulats, bétons et asphalte.

En 2018, Il prend la direction générale de LafargeHolcim France puis est élu à la présidence du SFIC en 2020. Grâce à sa longue expérience dans le secteur de la construction et ses rôles actuels, François Pétry a succèdé, le 16 juin dernier, à Philippe Gruat à la présidence de la Filière Béton. Il entend notamment poursuivre les engagements de la filière pour atteindre l’objectif de neutralité carbone du secteur à horizon 2050.

« La Filière Béton est aujourd’hui très avancée dans son processus de décarbonation et travaille avec l’ensemble de la chaîne de valeur de la construction, pour baisser encore plus l’empreinte carbone des ouvrages. Suite à des investissements très conséquents et à l’aboutissement des nombreux travaux de recherche sur les bétons bas carbone, de nouveaux matériaux apparaissent et contribuent à construire l’habitat de demain », souligne François Pétry.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Filière béton