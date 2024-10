Un nouveau président a été élu pour remplacer Jérôme Montané à la tête de l'UNICEM AuRA. Il s'agit de Jean-Jacques Charrié-Thollot, ingénieur de formation et actif depuis 35 ans au sein de la fédération.

Après l'élection du président à l'échelle nationale, c’est lors d’une assemblée générale extraordinaire, le 7 mars dernier, que l’Union nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction (UNICEM) d’Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) a élu son nouveau président.

Jean-Jacques Charrié-Thollot succède à Jérôme Montané. Ce dernier quitte la tête de la délégation régionale, après quatre années de mandat et dix ans à piloter les collèges en charge des activités du béton prêt à l’emploi, au sein de l’union.

« Son investissement sans faille a permis, entre autres, de grands travaux au service des adhérents de l’UNICEM AuRA face aux nouveaux enjeux de société tels que la crise de l’énergie ou la gestion de l’eau, sans oublier l’indispensable remobilisation des adhérents lors des deux périodes de confinement imposées durant la crise de la Covid-19 », souligne par ailleurs l’UNICEM AuRA.

35 ans d’investissement au sein de l’UNICEM

Et la relève semble assurée avec Jean-Jacques Charrié-Thollot. Diplômé de l’École supérieure de l’Énergie et des Matériaux d’Orléans, l’ingénieur de formation commence sa carrière au sein de la société des carrières Morillon Corvol en 1988, rebaptisée CEMEX en 2005. En 2009, il gère la direction Carrière du groupe Eiffage Auvergne-Rhône-Alpes en 2009, avant d’occuper, depuis 2019, le poste de directeur Développement des carrières, dans le même groupe et la même région.

Ce qui ressort également dans le parcours de M. Charrié-Thollot, c’est son implication au sein des instances de l’UNICEM. Pendant 35 ans, il est tour à tour administrateur régional, président de la Charte environnement de l’UNICEM en Rhône-Alpes mais aussi trésorier national de la fédération. En 2017, il est élu vice-président de l’UNICEM AuRA, suite à la fusion entre les régions Auvergne et Rhône-Alpes.

Maintenant président de ladite délégation régionale, Jean-Jacques Charrié-Thollot aura pour rôle de poursuivre les actions déjà amorcées par son précédesseur. Il veillera notamment à ce que sa délégation s’adapte aux enjeux du changement climatique (consommations de ressources (eau, énergie…), décarbonation, économie circulaire, biodiversité). M. Charrié-Thollot devra également poursuivre l’accompagnement des entreprises adhérentes en matière de prévention et de bien-être au travail tout en promouvant l’attractivité des métiers avec les équipes UNICEM Campus de la région.

La promotion de l’usage des granulats et du béton prêt à l’emploi dans les choix de fabrication sera également à renforcer durant son mandat. Jean-Jacques Charrié-Thollot devra en outre entretenir les relations avec différentes parties prenantes des activités de l’Unicem (services de l’État, élus, ONG, monde agricole, fédérations utilisatrices des matériaux minéraux).

« Ces actions ne seront possibles qu’en gardant l’état d’esprit constructif et la force du collectif particulièrement présents au sein des entreprises adhérentes de l’UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes et auxquels je suis profondément attaché », déclare le nouveau président de l’Unicem AuRA.

Virginie Kroun

Photo de Une : Jean-Jacques Charrié-Thollot