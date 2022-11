L'ESTP et Pôle Habitat FFB : un partenariat focalisé sur la formation et l’innovation

24.11.22

L’école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie (l’ESTP) et le Pôle Habitat FFB s’associent dans le cadre d’un partenariat. Celui-ci a pour but de promouvoir les besoins en formations, recrutements et compétences des entreprises de la maîtrise d’ouvrage privée et de développer des collaborations en matière d’innovation, d'entreprenariat et de programmes R&D.

Ce partenariat, co-signé par Grégory Monod et Joël Cuny, respectivement président du Pôle Habitat FFB et directeur général ESTP, a pour vocation d’accompagner les jeunes dans la réussite de leur formation et la réalisation de leur projet professionnel. Avec près de 3 000 étudiants en formation initiale et plus de 1 000 stagiaires en formation continue par an, l’ESTP souhaite, à travers ce partenariat, renforcer les liens avec le secteur et la proximité avec les étudiants. En collaboration avec le Pôle Habitat FFB, l’objectif est également d’accompagner et cibler les talents de demain qui auront pour mission de répondre au développement des entreprises de la construction. Pour ce faire, des actions communes destinées à favoriser la visibilité des entreprises adhérentes au Pôle Habitat FFB auprès des étudiants vont être mises en place. Des interventions de professionnels au cours des formations ou de rencontres organisées par l’école sont également à prévoir. Ce partenariat vise aussi à développer la culture de l’entreprenariat et le goût de la reprise d’entreprise, ainsi que le recrutement d’élèves en stage et de jeunes diplômés. Être attentif et s’adapter à la réalité du marché À partir des besoins exprimés par les adhérents du Pôle Habitat FFB, des activités d’innovation et de R&D vont également être mises en place au sein du laboratoire de recherche de l’ESTP. Une initiative nécessaire afin de répondre aux nouveaux défis des entreprises et de l’école. Ces activités d’innovation et de R&D pourront se concrétiser via la création de chaires d’enseignement et de recherche et la présentation de travaux dans le contexte du Plan de relance France 2030, d’appels à projets nationaux ou européens ou d’appels à manifestation d’intérêt sur les besoins en formations, qui visent le développement de nouvelles compétences. Une offre conjointe de formation continue sera également développée à destination des adhérents du Pôle Habitat FFB, en particulier sur la transition numérique, la performance énergétique ou la transition écologique. Jérémy Leduc Photo de Une : Pôle Habitat FFB

Jeremy.leduc