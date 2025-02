Zouheir Mikou nommé directeur général d’Elan

Monsieur Zouheir Mikou a été nommé directeur général d’Elan, filiale de conseil en immobilier responsable de Bouygues Bâtiment Île-de-France.

Elan a à sa tête un nouveau directeur général, en la personne de Zouheir Mikou. Au sein de la filiale de conseil en immobilier responsable de Bouygues Bâtiment Île-de-France, et sous la responsabilité de Philippe Vereecke, directeur général délégué de Bouygues Bâtiment IDF, M. Mikou aura pour mission de poursuivre le développement des activités d’Elan, en consolidant son rôle d’acteur clé de la transition environnementale dans le secteur immobilier.

Diplômé de l’ESTP et de l’IAE Paris - Sorbonne, le nouvel homme fort d’Elan commence sa carrière chez Eiffage Construction, avant de rejoindre Bouygues Bâtiment Île-de-France en 2005, où il pilote plusieurs projets de logements. En 2011, il intègre Linkcity, occupant des postes clés dans la maîtrise d’ouvrage. En février 2024, il rejoint Elan en tant que directeur de la business unit Île-de-France, avant d’en être nommé directeur général.

« Elan maîtrise en propre l’ensemble des expertises nécessaires à la transition environnementale de l’immobilier. De la conception à la réalisation, nos experts interviennent sur tous types de projets immobiliers en tant qu’assistance à maîtrise d’ouvrage, bureau d’études ou conseil. Nos collaborateurs sont reconnus pour la qualité de leurs préconisations et leur disponibilité », s’enthousiasme Zouheir Mikou.

Créée en 1968, Elan accompagne promoteurs, investisseurs et utilisateurs grands comptes sur deux grands axes : le management de projets responsables et le conseil environnemental. L’entreprise se distingue par son expertise en bas carbone, économie circulaire, performance énergétique, biodiversité et adaptation au changement climatique.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Bouygues Construction