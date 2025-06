Le gouvernement britannique a annoncé un plan d’investissement de près de 8 milliards de livres sur dix ans pour répondre au risque accru d’inondations, lié au changement climatique. L’objectif principal étant la protection de logements, de petites entreprises et d’infrastructures vitales du pays.

Le Royaume-Uni fait lui aussi les frais du changement climatique. Pour répondre aux inondations, de plus en plus fréquentes et intenses, le gouvernement britannique a annoncé, ce 16 juin, un plan d’investissement de près de 8 milliards de livres (plus de 9 milliards d’euros) sur 10 ans.

Ce montant vise à « protéger des centaines de milliers de maisons, de petites entreprises et d’infrastructures vitales » via des barrières anti-inondations ou des solutions naturelles, comme la restauration des zones humides, a indiqué l’exécutif britannique dans un communiqué.

Le Comité sur le changement climatique (CCC), chargé de conseiller les décideurs britanniques sur le sujet, avait estimé en avril dernier que le Royaume-Uni n’était « pas prêt » à affronter les conséquences du dérèglement climatique.

Des millions de bâtiments menacées, et plus encore au fil du temps

Au cours des dernières années, les fortes tempêtes se sont succédé dans le pays, avec de nombreuses inondations qui ont causé d’importants dégâts.

Un récent rapport chiffre à plus de 6,3 millions le nombre de propriétés étant menacées d’inondations outre-Manche, et elles seront plus de 8 millions d’ici 2050. Les experts estiment aussi que plus de la moitié des terres agricoles de meilleure qualité et plus d’un tiers des voies ferrées comme des routes sont déjà sujettes à ce risque à travers le pays.

Jugés comme étant « absolument nécessaires », ces investissements ne doivent pas pour autant « occulter les mesures vitales requises dès maintenant (...) pour réduire drastiquement les émissions », faute de quoi « il arrivera un moment où l’adaptation sera tout simplement impossible », a réagi auprès de l’AFP l’ONG Friends of the Earth.

L’annonce du gouvernement intervient dans le cadre d’une nouvelle « stratégie d’infrastructures » sur les transports, le logement ou l’énergie à hauteur de 725 milliards de livres sur 10 ans, qui doit être présentée dans la semaine.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock