Roto dévoile sa serrure motorisée nouvelle génération « ROTO SAFE | E700 », un contrôle d'accès 4 en 1 qui combine tout confort et sécurité

Pratique et adaptable, le contrôle d’accès intégré sur la façade de la porte permet ainsi de créer quatre schémas d’ouverture de la porte sans clé :

via un code PIN pré-enregistré,

par lecteur d’empreinte,

via un smartphone compatible Bluetooth, ü avec un badge RFID.

Ce système astucieux évite ainsi de charger son trousseau (et son sac) d’une clé supplémentaire, de rester coincé dehors en cas d’oubli de ses clés, de craindre de les perdre ou de se les faire le voler. Les enfants peuvent aussi rentrer à la maison sans avoir besoin de leur confier un trousseau. Il est également possible d’installer un module supplémentaire afin de disposer de l’historique des entrées et sorties, pratique lorsque l’on veut s’assurer que le petit dernier a verrouillé la porte avant de retourner à l’école. La serrure motorisée Roto Safe | E700 s’adapte aux profils en PVC, aluminium et bois.

La sécurité, fer de lance de Roto

Tout comme la génération de serrures automatiques Roto Safe | Tandeo A700 lancée fin 2023, Roto Safe | E700 répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité (norme prEN 15685:2019:2019) et aux contrats d’assurance de type VDS. Fiable et sûre, la porte d’entrée peut être verrouillée automatiquement, par simple traction de la poignée.

Un déclencheur mécanique dans la serrure principale déploie automatiquement les verrouillages supplémentaires et le pêne dormant. Afin de renforcer encore plus la sécurité, les trois points de verrouillage sont protégés anti-retour sans actionner la clé. Ils assurent un retard d'effraction de 5 minutes minimum, rendant ainsi la serrure compatible aux normes CDR 2 ou CDR 3. Testé pour durer (200 000 cycles – norme DIN EN 1191), le fonctionnement est garanti fabricant 10 ans.

Crédits Photos : © Roto

