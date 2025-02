Vincent Pigou nommé directeur général adjoint industrie de Soprofen

Soprofen annonce la nomination de Vincent Pigou au poste de directeur général adjoint industrie. M. Pigou succède ainsi à Jean-Michel Paucod, qui a fait valoir ses droits à la retraite et quittera ses fonctions au second semestre 2025.

Seulement quelques mois après avoir rejoint Soprofen, fin 2024, Vincent Pigou est nommé au poste de directeur général adjoint industrie.

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts & Métiers, Vincent Pigou est un ingénieur qui dispose de plus de 30 ans d’expérience au sein de groupes industriels de pointe multi-sites en France et à l’international. Dans toutes ces entreprises, il a successivement assuré la responsabilité des services Études et Projets R&D, puis Qualité avant de devenir Directeur des Opérations.

De binôme à successeur

À son arrivée au sein de Soprofen, acteur majeur sur le marché de la fermeture et de la protection de l’habitat, il œuvre directement en binôme avec Jean-Michel Paucod, à qui il succèdera, suite au départ à la retraite de ce dernier à la fin du deuxième semestre de 2025. Ensemble, et jusqu’à juin prochain, ils s’attèlent à sécuriser le développement du groupe industriel et garantir une production de qualité, livrée selon les attentes des clients.

Membre du CODIR aux côtés des directions R&D, marketing, ressources humaines, finance ainsi que commerce & développement, il aura également pour mission de piloter les activités industrielles, logistiques, méthodes et qualité sur le territoire national et belge. En parallèle, il contribuera également à mettre en œuvre les synergies industrielles avec le pôle ouest des fermetures pour l’habitat du groupe Bouyer Leroux.

Basé à Mertzwiller (67) et rattaché à Emmanuel Lesage, directeur général, il a sous sa responsabilité les directeurs des huit sites de production en France (Mertzwiller, Froideconche, Champagney, Marssac sur Tarn, Lassay, Cholet) et en Belgique (Lokeren, Charleroi) ainsi que le responsable méthodes.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Soprofen