Le groupe Rexel, spécialiste de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie, annonce avoir étendu les fonctions de Luc Dallery, son Directeur des Ressources Humaines. En plus de ce poste, ce dernier s'occupera également de la communication et des affaires publiques du groupe, dans le but de mettre en place une nouvelle stratégie.

Diplômé des universités d'Amiens et de Munich, Luc Dallery est titulaire d’un DESS en droit des affaires et commence sa carrière chez Schlumberger, où il assume des fonctions de management opérationnel et de gestion des ressources humaines. Il occupe ensuite des postes de direction des ressources humaines chez CWT, Europcar et Microsoft. En 2016, il rejoint Rexel en tant que Directeur des Ressources Humaines, et intègre le comité exécutif. Quatre ans plus tard, le groupe lui confie de nouvelles missions de communication et de relations publiques. Il devra notamment mettre en oeuvre une stratégie de ressources humaines amplifiant la transformation du groupe.

« Son expertise, sa compréhension des enjeux de nos marchés, et son expérience au service de la transformation des activités de Rexel sont des atouts différenciants pour accélérer l’exécution de notre plan stratégique », explique Patrick Bérard, le Directeur Général de Rexel.

Pour rappel, le groupe Rexel est présent dans 26 pays, et sur trois marchés (résidentiel, tertiaire et industriel). Il a pour objectif d’accompagner ses clients et de leur offrir une gamme adaptée de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance. L’entreprise compte à ce jour plus de 26 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires à 13,74 milliards d’euros en 2019.

A noter que Rexel est sur la « Climate A list » du CDP, organisation visant à étudier l'impact des principales entreprises mondiales cotées en bourse sur le changement climatique.

Marie Gérald