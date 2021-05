Le spécialiste des parquets en chêne Panaget, filiale du groupe Bouyer Leroux, a accueilli le 1er avril dernier, son nouveau directeur commercial et marketing, Patrick Duchaussoy. Succédant à Yves Maillard qui a fait valoir ses droits à la retraite après un parcours de plus de 30 ans consacré à la société.

Afin de faciliter la transition, les deux hommes ont collaboré ensemble ces 5 derniers mois. Aujourd’hui, et depuis le 1er avril, Patrick Duchaussoy gère officiellement une équipe de 35 collaborateurs, qui a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de développement commercial de la société en se concentrant sur deux axes majeurs, à savoir : le marché du neuf en France, en synergie avec l’équipe de prescription Bouyer Leroux, et les marchés export notamment aux Etats Unis, en Angleterre et en Suisse pour les redynamiser.

Une solide expérience

Diplômé de l’ESC de la Rochelle, le nouveau directeur commercial de 52 ans bénéficie d’une grande expérience puisqu’il travaille depuis plus de 20 ans dans l’industrie du bâtiment, et sur des responsabilités commerciales, aussi bien en France qu’à l’export, et managériales. Après avoir travaillé 7 ans chez SPIT (systèmes de fixation), il rejoint le groupe Joncoux (conduits de cheminée). 12 ans plus tard, il reprend « naturellement » la direction commerciale et marketing de la marque Panaget, premier fabricant français de parquets en chêne.

« C’est un nouveau challenge que je vais relever avec enthousiasme car la société Panaget comme le Groupe Bouyer Leroux auquel elle appartient sont reconnus pour la qualité de leurs relations humaines, leurs solutions globales, originales et éco-performantes. Quant à Panaget, c’est une marque forte, leader sur le marché français du parquet et offrant à ses clients des outils d’aide à la vente novateurs », déclare Patrick Duchaussoy.

Marie Gérald

Photo de Une : Panaget.