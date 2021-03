La Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) présentait ce jeudi 4 mars ses chiffres du 4ème trimestre 2020 et faisait plus largement un bilan de l'année passée. La fédération a sans surprise dévoilé des chiffres inquiétants et alerté sur une « crise de l'offre », risquant d'aboutir à une pénurie de logements abordables, et nécessitant l'intervention et le soutien du gouvernement et des élus locaux.

En introduction de son bilan, la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) est revenue sur les chiffres de la construction de l'année passée. En 2020, le nombre de permis de construire a en effet chuté de -14,7 % par rapport à 2019. Cette baisse est particulièrement marquée dans le collectif, avec -20 %. En tout, 380 000 logements ont été autorisés, contre 500 000 en 2017, soit une baisse de 120 000 logements en 3 ans.

Or, cette chute des permis de construire pèse sur les mises en ventes des promoteurs immobiliers. Entre le 4ème trimestre 2019 et le 4ème trimestre 2020, ces mises en vente ont chuté de -27,9 %, et même de -33,2 % sur un an. « C'est ce qu'il y a de plus bas depuis 20 ans », a alerté Marc Villand, vice-président de la FPI.

Du côté des ventes, il rappelle que le deuxième confinement a de nouveau impacté le 4ème trimestre 2020 : « Même si beaucoup de promoteurs ont essayé de digitaliser leurs ventes. Cela reste quand même l'achat d'une vie pour le client. On a besoin de contacts. Ce n'est pas du click & collect », souligne-t-il.

« La demande reste plutôt dynamique, mais on constate une crise de l'offre », résume de son côté le délégué général Alexis Rouque, qui rappelle qu'il s'agit d'une crise « antérieure à la crise covid ». Alexandra François-Cuxac, présidente de la FPI, abonde en ce sens : « Il s'agit d'une crise structurelle qui a pris naissance bien avant la crise sanitaire ».

« Ce sont des chiffres d'une violence extrême (...) Le sujet de l'offre est aujourd'hui le plus préoccupant, et on s'attend à une aggravation dans les mois à venir », s'est inquiétée la présidente de la FPI.

Produire des logements abordables

« On ne parvient pas à se mettre autour d'une table avec les élus locaux, l'Etat, et les acteurs de toute la filière pour essayer de sortir de cette posture perdante-perdante, qui ne peut conduire qu'à la pénurie de logements, et donc demain à la hausse des prix. Il faut absolument mettre en place une équation gagnante-gagnante qui serait de renouer avec un discours volontariste et positif sur la construction de logements, mais aussi de travailler sur le modèle de logements dont les Français ont besoin et envie, qui soit un modèle de logements qualitatifs, durables, mais surtout abordables », poursuit-elle.

La présidente de la FPI est également revenue sur la question d'un référentiel du logement de qualité, annoncé par la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, et sur la RE2020 : « Je trouve que l'on fait du zèle. On est en train de travailler sur une RE2020, alors qu'on avait déjà avec la RT2012 une réglementation parmi les plus performantes d'Europe. On se donne des objectifs supérieurs à ceux qu'a fixé l'Europe en matière de réduction des gaz à effet de serre », a-t-elle estimé, appelant à recentrer la question sur la production de logement de qualité et abordables.

Dans ce contexte, elle appelle les pouvoirs publics à se saisir du problème et à réagir rapidement.

Claire Lemonnier