Recticel accueille sa nouvelle directrice commerciale France et Europe du Sud

Recticel, spécialiste des solutions d’isolation thermique et acoustique pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels annonce la nomination d’Estelle Moraud en tant que directrice commerciale France et Europe du Sud.

Recticel Insulation se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur de l’isolation thermique et acoustique. Fabriqués en France dans les usines de Bourges et Angers, les isolants Recticel naissent ainsi avec des perspectives de croissance ambitieuses. Une ambition qu'Estelle Moraud, dans le cadre des nouvelles fonctions de directrice commerciale, va être amenée à renforcer. Les principaux axes stratégiques s'articuleront notamment autour de la digitalisation, la proximité, la formation et l’accompagnement client. Estelle Moraud a débuté sa carrière dans le groupe Bouygues, où elle a occupé différents postes au sein de plusieurs filiales, notamment dans la construction neuve chez Bouygues Immobilier ainsi que dans la rénovation, avec une expérience chez un contractant général en rénovation, Camif Habitat. Elle a ensuite intégré le groupe Velux dans la division commerciale en 2013, où elle a lancé le nouveau concept des verrières modulaires sur le marché français, puis elle a évolué à l'international en tant qu' International Sales Manager. Marie Gérald

