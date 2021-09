Actis renforce son équipe de prescription

Afin de répondre aux besoins d’isolation dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments, Actis, fabricant français d’isolantS réflecteurs alvéolaires, annonce renforcer son équipe de prescription avec l'arrivée de Katia Fernandez Bouard, nouvelle responsable prescription tertiaire pour le sud-ouest. Les détails.

Conscient que la rénovation énergétique des bâtiments publics est une priorité pour l’avenir de la planète, Actis, acteur majeur des isolants réflecteurs alvéolaires, a décidé d'accroître sa présence sur ce secteur.

Ainsi, le fabricant français annonce renforcer son équipe de prescription avec l’arrivée d’une nouvelle responsable dédiée au marché du collectif et tertiaire, Katia Fernandez Brouard. Après 10 ans d’expertise dans le bâtiment, elle a aujourd’hui pour mission de promouvoir les solutions d’isolation à forte valeur ajoutée de la marque, auprès des maîtres d’ouvrages publics et privés. La nouvelle responsable devra également les accompagner dans tous leurs projets de rénovation et de construction neuve.

« L’objectif de cette nouvelle organisation est de professionnaliser les équipes afin qu’elles soient proactives et toujours au plus près des clients pour leur offrir l’expérience Actis la plus complète », souligne Thomas Thierry, directeur de la prescription d’Actis.

L’équipe de Prescription dédiée à la maison individuelle, répartie sur l’ensemble du territoire, se compose désormais de neuf responsables.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Actis