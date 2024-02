Actuellement directeur général de la filiale WiBaie, Patrice Bondy prendra ses nouvelles fonctions en tant que Directeur général adjoint du groupe Liébot à partir du 1er avril prochain, avant d'en prendre la direction générale.

Le 19 février dernier, le groupe Liebot, acteur majeur des fenêtres et façades en France, a annoncé la nomination de Patrick Bondy en tant que directeur général adjoint.

Cependant, « ce n'est là que le début d'une évolution majeure », souligne l'entreprise dans un communiqué, qui annonce que le 1er janvier 2025, Patrice Bondy prendra les rênes de la direction générale. Il succèdera ainsi à Bruno Leger, qui partira à la retraite après avoir dirigé l'entreprise pendant 21 ans.

En effet, depuis son arrivée en 2003, le groupe Liebot, avec des filiales telles que K-LINE, WiBaie ou encore Ouest Alu, a connu une croissance impressionnante, passant d'un chiffre d'affaires de 163 millions d'euros à 860 millions d'euros en l'espace de 20 ans. Une expansion qui a été soutenue par sa vision stratégique, qui « a su positionner le groupe comme l'un des leaders européens de la menuiserie », rassemblant près de 4 000 collaborateurs issus de 13 entreprises réparties dans 5 pays européens.

30 ans d'expérience dans le bâtiment

Cette nomination de Patrice Bondy ouvre ainsi la porte à de nouvelles opportunités et à un nouveau chapitre pour le groupe. En s'appuyant sur ses 30 années d'expérience dans le secteur du bâtiment, dont 20 ans dans la filière menuiserie, ce dernier se dit « prêt à relever ce défi avec brio ».

Avant de rejoindre l’entreprise, Patrice Bondy a occupé divers postes de responsabilité, notamment en tant que Directeur Marketing et Communication France, où il a contribué à l'essor de grandes marques telles que Somfy. Son passage au sein du groupe FACOM lui a également permis d'acquérir une expérience dans le développement à l'international.

Depuis 2015, Patrice Bondy était directeur général de WiBaie et a su transformer l'entreprise, en réalisant un chiffre d'affaires atteignant 120 millions d'euros en 2023. Son approche stratégique et opérationnelle a d'ailleurs été saluée par les grandes enseignes de la distribution bâtiment et bricolage. « Patrice Bondy a une expérience solide et réussie dans le monde de la menuiserie ainsi qu’une vision pertinente de nos marchés et des orientations futures pour notre groupe », souligne Jean-Pierre Liebot, qui a récemment succédé à son père à la présidence du groupe.

« Dans un groupe familial, plus qu’ailleurs, le couple Président – Directeur Général est essentiel pour une bonne gouvernance et une belle réussite. Cela fait 1 an que nous nous préparons avec Bruno Leger. Patrice Bondy a une expérience solide et réussie dans le monde de la menuiserie ainsi qu’une vision pertinente de nos marchés et des orientations futures pour notre Groupe. C’est pourquoi je me réjouis de former avec Patrice un nouveau binôme », se réjouit-il.

Marie Gérald

Photo de Une : Jean-Pierre LIEBOT (Président) – Bruno LEGER (DG Groupe LIEBOT) – Patrice BONDY (Futur DG Groupe LIEBOT)