Arnaud Tractère devient directeur général de Saint-Gobain Weber France

Depuis ce mois de novembre, Arnaud Tractère assure la fonction de directeur général de Saint-Gobain Weber France. Il succède ainsi à Marine Charles, nommée à ce poste en janvier 2022.

Désignée directrice générale de Saint-Gobain Weber France en janvier 2022, Marine Charles a quitté cette fonction.

L’intéressée a déclaré être « fière du travail accompli ensemble ces deux dernières années. La puissance du collectif a permis de relever des défis qui ont du sens, tels que renforcer l’attractivité de Weber sur ses différents marchés, être toujours en quête d’excellence opérationnelle et se donner les moyens de notre ambition : devenir un leader de la construction durable ».

Un objectif maintenant entre les mains d’Arnaud Tractère, qui a repris la fonction de directeur général le 1er novembre 2023. « Je sais qu’Arnaud connaît bien la culture de cette belle entreprise et saura poursuivre cette quête d’excellence, si chère à Weber », a assuré sa prédécesseure.



Plus de 20 ans de carrière au sein du groupe Saint-Gobain

Ce nouveau poste représente en effet un retour aux sources pour Arnaud Tractère. Diplômé en Ingénierie et génie civil de Polytechnique Orléans en 1996, puis en Immobilier Bâtiment et Énergie à l’École nationale des Ponts et Chaussées en 2012, il commence sa carrière au sein du groupe Saint-Gobain en 2000. D’abord en tant qu’agent technico-commercial, avant de devenir chef du pôle Gros Oeuvre en 2005 de la marque spécialisée dans les mortiers industriels.

Arnaud Tractère y occupe entre 2008 et 2012 le rôle de directeur des Ventes, puis directeur Commercial de 2012 à 2016. Il rejoint ensuite chez Point.P, en qualité de directeur des Achats et Marketing en juillet 2016. En janvier 2020, il reprend les rênes la direction générale des agences Point.P sur les territoires de Bretagne et du Pays de Loire.

Octobre 2022, il monte un échelon supplémentaire, au poste de directeur général adjoint de Saint-Gobain France.

Maintenant directeur général de Saint-Gobain Weber France, Arnaud Tractère a pour mission « la poursuite et le développement de la stratégie Weber en termes d’innovation, de performance et de construction/rénovation plus durable », lit-on dans un communiqué.

« Ravi de retrouver Weber, une entreprise qui a évolué, qui s’est réinventée, et par-dessus tout ravi de retrouver les équipes Weber, équipes que je sais mobilisées pour faire face aux défis que nous aurons à relever ensemble », s’est réjouit le nouveau DG Saint-Gobain Weber France.

Virginie Kroun

Photo de Une : Arnaud Tractère - Saint-Gobain Weber France