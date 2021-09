La première innovation de weber incubateur dévoilée

Faire de l’artisan un acteur de l’innovation du métier, c’est la démarche de weber incubateur, plateforme créée afin de soutenir la commercialisation, sous la marque Weber, d'une solution visant à faciliter le travail de sa clientèle professionnelle. Présentée en janvier 2021, l’interface a depuis accompagné un carreleur dans la distribution d’un porte-seau de colle.

Janvier dernier, Saint-Gobain Weber France lance weber incubateur, plateforme collaborative accompagnant les artisans dans l’invention d’outils et concepts facilitant leur métier. Un service qui reflète « l’importance d’innover en mettant le client au cœur du processus de création », soulignait Charlotte Famy, directrice générale du fabricant de peintures, vernis, encres et mastics, lors de la présentation de la politique RSE en octobre 2020.

Concrètement, lorsqu’un artisan imagine une solution permettant de gagner en confort de travail, et n’a ni le temps, ni les ressources pour la réaliser, il se peut rendre sur weber incubateur. L’interface se charge d’effectuer une étude de faisabilité poussée et d’accompagner la concrétisation de la solution jusqu’au dépôt de brevet, voire jusqu’au contrat de commercialisation.

Un nouveau porte-seau afin de soulager les carreleurs

A travers ce soutien, weber incubateur a permis la prochaine commercialisation dans les négoces, sous la marque Weber, d’un chariot capable de transporter les seaux de colle en ras-du-sol. Le premier projet de l’interface sort tout droit de l’imagination de Jean-Jacques Carbon, gérant de l’entreprise F2J CARRELAGE à Rennes (35).

A force de soulever tous les jours jusqu’à 15 seaux de colle à carrelage de 32kg, l’artisan carreleur s’est mis à réfléchir à un dispositif permettant de les déplacer sans se fatiguer. En effet, la position à genoux, que demande souvent une telle manipulation sans support, peut provoquer des douleurs à l’épaule et autres troubles musculo-squelettiques. Des risques que le weber porte seau tend à pallier.

Doté d’un plateau avec emplacement du seau surbaissé et de quatre roulettes malléables, l’outil est indépendant et peut accueillir une charge supérieure à 50kg par roue. Il peut donc « transporter les seaux de colles en ras de sol avec un centre de gravité relativement bas », commente Jean-Jacques Carbon. En outre, le chariot est muni d’une poignée facilitant sa manipulation et son rangement, et d’un porte-outils (croisillons, taloches, peignes), pratique pour l’artisan.

La plateforme weber incubateur a ainsi aidé à Jean-Jacques Carbon à protéger son invention et de bénéficier de sa vente. Une aide à laquelle tout artisan client de la marque weber peut accéder en se rendant librement sur www.fr.weber/incubateur. Le candidat doit y remplir un formulaire et poster un pitch expliquant l’authenticité de son projet. Après confirmation de la réception du dossier, l’artisan sera contacté sous quelques semaines par Weber, afin qu’il connaisse les suites données à son projet.



Virginie Kroun

Photo de une : Saint-Gobain Weber France