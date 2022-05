Désireux de devenir un acteur phare et légitime de la construction durable, Weber France se mobilise aujourd’hui autour d’une vocation : « inventer ensemble avec audace et passion le bâtiment de demain ». Porté par un programme RSE ambitieux et de conséquents investissements, le fabricant de mortiers industriels entend réduire davantage son empreinte carbone et sa consommation de ressources au travers différentes actions, tels que le choix d’une électricité verte, l'utilisation de plastique recyclé dans les emballages, et un enduit à base de terre crue.