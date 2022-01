Saint-Gobain : l'ancienne DG de Lapeyre devient DG de Weber

Le groupe Saint-Gobain mise sur l'expérience féminine pour diriger ses enseignes. Ce mercredi 25 janvier, il a annoncé avoir nommé Marine Charles, jusqu'ici directrice générale de Lapeyre, comme nouvelle directrice générale de Weber. Elle succède à Charlotte Famy, qui avait passé 15 ans chez Weber, dont 6 ans en tant que directrice générale.

Weber, spécialiste des mortiers industriels, a annoncé avoir nommé sa nouvelle directrice générale, en la personne de Marine Charles, qui était jusqu'ici directrice générale de Lapeyre.

Diplômée de Sciences Po Paris et HEC, Marine Charles rejoint le gorupe Saint-Gobain en 2013, après avoir notamment passé plus de 4 ans au sein du groupe Casino.

À ses débuts chez Saint-Gobain, Marine Charles commence en tant que directrice stratégie et M&A du Pôle Distribution Bâtiment. En 2016, elle est nommée directrice générale adjointe de Lapeyre, avant d'être promue directrice générale trois ans plus tard.

À 40 ans, elle vient aujourd'hui d'être nommée directrice générale de Weber. À compter du 1er février 2022, elle remplace Charlotte Famy, « appelée à de nouvelles responsabilités au sein du groupe Saint-Gobain », après 15 ans passés chez Weber, dont 6 ans en tant que directrice générale.

Marine Charles, en tant que nouvelle directrice générale de Weber, aura pour mission de poursuivre le développement de la stratégie de l'enseigne, en matière d'innovation, de performance, et de développement durable.

« Ravie de rejoindre cette belle entreprise », a-t-elle réagi à l'annonce de sa nomination. « Poursuivre et déployer une stratégie de croissance durable, basée sur l’innovation et la satisfaction clients. Ce dernier axe m’est particulièrement cher, ayant été plutôt du côté des clients (B2B et B2C) ces dernières années. Je suis également très attachée à une culture d’entreprise collaborative et respectueuse des individus, tout en demeurant exigeante et toujours en recherche d’excellence. Il me semble que cela correspond bien à la culture Weber », a-t-elle ajouté.

Autre changement au sein de l'équipe Weber : la nomination de Vincent Hannecart, qui devient directeur marketing France, remplaçant Meriem Dussart, de son côté nommée directrice régionale Nord Centre Île-de-France de Saint-Gobain Weber France.

Claire Lemonnier