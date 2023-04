Depuis le 1er avril 2023, Jordi Mestres occupe la direction générale de BDR Thermea France, filiale du groupe BDR Thermea, fabricant d'appareils de chauffage domestiques et industriels.

Fort de son expérience approfondie du secteur et de solides compétences managériales, Jordi Mestres devrait générer une croissance rentable et accroître la part de marché de BDR Thermea en France, indique l'entreprise dans un communiqué. Il rapportera directement à Lucia Veiga Moretti, directrice commerciale de BDR Thermea.

Tout un carrière dans l'industrie du chauffage



Ingénieur de métier, Jordi Mestres est diplômé de l'Université Polytechnique de Barcelone en Espagne. Il a également obtenu son MBA de l'ESADE Business School. Tout au long de sa carrière, il a été impliqué dans l'industrie du chauffage, en commençant par son entreprise familiale, puis en passant au groupe Roca, où il a occupé divers postes, dont de chef de produit et de directeur des ventes. En 2007, il a rejoint Baxi en tant que directeur commercial et marketing, et en 2011, il est devenu le PDG de BDR Thermea Espagne et Portugal, poste qu'il a occupé jusqu'à sa récente nomination.

Sous la direction de Jordi Mestres, BDR Thermea Espagne et Portugal ont connu une croissance significative, à la fois par le biais d'acquisitions et de gains de parts de marché substantiels dans plusieurs familles de produits. Aujourd'hui, l'entreprise compte 1 200 employés et réalise un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros grâce à ses deux marques.



Marie Gérald

Photo de une : Jordi Mestres