BDR Thermea France ouvre son nouveau centre de formation à Saint-Denis

BDR Thermea France vient d’ouvrir son nouveau centre de formation à Saint-Denis. Celui-ci devient le plus grand centre de formation multi-énergie de France. L’ambition de la filiale de BDR Thermea Group et d’y former 1 200 clients professionnels par an.

Afin d’accompagner au mieux les installateurs au quotidien et de les aider à relever le défi de la transition énergétique, BDR Thermea France et ses marques De Dietrich, Chappée, Oertli et SERV’élite ont notamment fait le choix de la formation.

C’est en ce sens que le plus grand centre de formation multi-énergie de France a ouvert ses portes à Saint-Denis (93). Regroupant les dernières technologies en fonctionnement faisant de lui un hub pour l’acquisition de compétences, il vient compléter les huit autres centres de formation de l’entreprise répartis dans tout l’Hexagone et qui, chaque année, forment plus de 2 500 professionnels.

BDR Thermea Group est un acteur mondial majeur dans le développement, la fabrication et la distribution de solutions et de services durables pour le confort thermique et la production de l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Présent dans plus de 100 pays, le groupe se positionne comme un acteur majeur sur le marché de la transition énergétique et climatique.

Pour répondre aux enjeux de ce marché, BDR Thermea propose des solutions de confort thermique intelligentes et décarbonées aux propriétaires et utilisateurs de bâtiments résidentiels et tertiaires. Pour cela, le groupe a prévu d’investir en production et en R&D d’ici 2025. Un investissement qui passe également par les centres de formation.

Un nouveau centre tout équipé et à proximité du professionnel

Le nouveau centre de formation qui vient d’ouvrir ses portes à Saint-Denis n’est pas le premier de BDR Thermea. Le groupe dispose en effet d’un réseau de centres de formation, tous placés de sorte à ce qu’ils soient le plus près possible du professionnel. L’objectif est d’avoir un centre à moins de 150km de 85 % des installateurs et mainteneurs.

Le nouveau centre de Saint-Denis s’inscrit dans cette démarche. Situé à sept minutes de la gare RER (station Plaine Saint-Denis), il dispose de 30 places de parking en sous terrain et prochainement d’une plateforme de covoiturage pour venir en stage. Ce centre, destiné à tous les clients professionnels d’Île-de-France, a nécessité un an de travaux et un million d’euros d’investissement pour en faire le plus grand centre de formation multi-énergie de France.

Nommé « BDR Formation », il comprend 300 m² de salle pratique, 75 générateurs en fonctionnement et deux salles de formation théorique. Il rassemble par ailleurs toutes les marques du groupe, à savoir : De Dietrich, Chappée, Oertli et SERV’élite.

Diverses formations dans tous les formats

Le centre dispensera dans un premier temps diverses formations comme le processus certifié Qualiopi, la formation Qualifiante Qualit’ENR, la formation Certifiante tout générateur de chauffage ou encore la formation réalité Virtuelle.

Enfin, dans un deuxième temps, il proposera des formations sur des systèmes complets (ventilation, chauffage, eau chaude, rafraîchissement), des chaudières hydrogène… ainsi que des webinaires et des parcours de formation en phygital.

Les stages y seront dispensés en centre, en situation réelle, avec des équipements en fonctionnement, ou en e-learning. L’équipe de formation BDR Thermea France souhaite même aller plus loin puisqu’elle présentera dans le courant de l’année des solutions de réalité virtuelle, qui viendront compléter et enrichir les sessions de formation en présentiel.

Enfin, l’ambition de BDR Thermea France est de proposer à ses clients installateurs des formations aux opérations de SAV, des présentations de nouveaux produits et des visites d’usines, tout cela en distanciel afin de limiter l’empreinte carbone.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock