Béatrice Vila à la tête de la communication et du marketing d’Edycem

Ce lundi 11 octobre, le concepteur et producteur de béton Edycem a nommé Béatrice Vila nouvelle directrice Marketing, Prescription, Communication et Digital. Un poste à la hauteur de l'expérience de l'ingénieure de formation, qui a fait toute sa carrière au sein du groupe Lafarge, notamment chez Lafarge Béton pendant cinq ans.

Béatrice Vila a été nommée ce lundi 11 octobre au nouveau poste de directrice Marketing, Prescription, Communication et Digital d’Edycem. Nouveau poste est le mot car, il y a quelques mois, Olivier Collier, le directeur général, affichait son ambition de transformer, à travers la création de fonctions, le bétonnier du groupe Herige.

De son côté, Béatrice Vila affirme sa volonté de renforcer la place de l’entreprise dans la conception et la production de solutions minérales innovantes et durables. Un domaine dans lequel la diplômée en génie civil spécialisé dans le bâtiment et les ouvrages, peut se vanter d’une longue expérience au sein groupe Lafarge, notamment dans l’activité béton, entre 2006 et 2011.

Tour à tour ingénieure R&D en thèse, chargée Développement Produits Spéciaux, chargée Développement Bâtiment, responsable Marché Bâtiment et Industrie ainsi que responsable Prescription, son parcours fait d’elle une personne de terrain. Près de vingt ans de carrière laissant place à un nouveau chapitre chez Edycem, dont elle devra faire évoluer l’offre marketing et digital.

Pour la nouvelle directrice, la « trajectoire est claire : il y a une véritable volonté de se donner les moyens et l’énergie pour se transformer et s’adapter », annonce-t-elle. « L’ancrage local, très fort, fait écho à mes valeurs de proximité terrain, des équipes, des clients et des partenaires institutionnels. Je rejoins également l’enthousiasme des équipes, leur envie, leur simplicité et leur esprit collectif. L’équipe marketing aura la responsabilité de porter et d’accompagner l’entreprise dans les nouveaux enjeux du marché et la transformation qu’ils requièrent, tout en gardant au cœur de sa démarche la satisfaction de ses clients ».

Virginie Kroun

Photo de Une : Charles Marion