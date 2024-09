La construction est en constante évolution, influencée par les avancées technologiques et les innovations en matière de matériaux. Ces nouveaux matériaux offrent des solutions durables, écologiques et économiquement viables, changeant la façon dont nous construisons nos logements, bureaux et infrastructures. Voici les 10 matériaux révolutionnaires qui pourraient transformer l'industrie de la construction.

Le béton auto-réparant

Aujourd'hui, le béton est l'un des matériaux les plus utilisés au monde. S'il possède de nombreux avantages, il perd néanmoins ses propriétés lorsqu'il se fissure. C'est pourquoi différents groupes de recherche tentent de trouver une solution, avec ce qu'on appelle le béton auto-réparant.

Il existe différentes méthodes qui reposent sur le même principe : l'ajout de capsules dans le béton. La première à avoir été développée consistait à l'ajout de bactéries encapsulées qui produisent du calcaire lorsqu'elles sont exposées à l'eau et à l'air. Ce processus permet de combler les fissures dans le béton, prolongeant ainsi la durée de vie des structures.

Le bois laminé croisé

Le bois laminé croisé se présente sous la forme d'un panneau multi-couche, composé de 3 à 11 couches de bois empilées perpendiculairement et collées ensemble. Ce matériau est non seulement durable et renouvelable, mais il offre également une grande résistance structurelle, rivalisant avec l'acier et le béton. Un atout de plus pour le secteur de la construction en bois en pleine expansion.

Le graphène

Le graphène est un matériau révolutionnaire constitué d'une seule couche d'atomes de carbone. Ultra-conducteur et ultra-stable, le graphène promet des avancées majeures dans de nombreux secteurs d'activité de l’aérospatiale au médical, en passant par l'énergie. Renforcement des structures, amélioration des batteries, chauffage... les applications semblent sans limite.

L'Aérogel

L'aérogel est un matériau ultra-léger composé de gel dont le composant liquide est remplacé en quasi-totalité par un gaz. Il s'agit d'un excellent isolant thermique et acoustique, idéal pour les applications nécessitant une isolation maximale sans ajouter de poids.

Le béton de chanvre

Le béton de chanvre est fabriqué à partir de sable, de chaux et de fibres de chanvre. Il existe sous deux formes : les briques de chanvre, ou directement coulé sur place.

Les briques sont légères, isolantes et absorbent le dioxyde de carbone pendant le processus de durcissement, ce qui les rend très écologiques. De plus, elles offrent une bonne régulation thermique et acoustique. Des formations proposent de maîtriser ce type de construction.

Le béton transparent

Le béton transparent, aussi appelé béton translucide, à la capacité de faire pénétrer la lumière grâce à la fibre optique incorporée dans la matière. Ce matériau innovant, pour le moment encore peu utilisé, est idéal pour les façades et les murs intérieurs, apportant une esthétique unique et améliorant l'éclairage naturel. Paroi de douche, escalier et en façade, les utilisations du béton transparent sont nombreuses.

Les tuiles en plastique recyclé

Fabriquées à partir de déchets plastiques recyclés, ces tuiles sont légères, durables et résistantes aux intempéries. Elles offrent une alternative écologique aux matériaux de toiture traditionnels tout en réduisant les déchets plastiques. Ces tuiles sont généralement sept fois plus légères que les tuiles conventionnelles, permettant ainsi des économies d'énergie importantes, notamment en matière de transport. Les tuiles en plastique recyclé présentent un deuxième avantage considérable : le temps de montage. Celui-ci est 70 % plus rapide par rapport au montage d'un toit en tuiles classiques.

Le verre intelligent

Le verre intelligent, aussi appelé vitrage électrochrome ou vitrage dynamique, est composé de plusieurs couches de matériau céramique déposées sur un panneau de verre. L'application d'une faible tension électrique permet, via un transfert d'ions lithium, au verre de se teinter afin de contrôler la quantité de lumière qui passe à travers. Cette technologie permet à la fois d'améliorer le confort intérieur, mais aussi de réduire les coûts énergétiques liés à la climatisation et au chauffage. Un logiciel de commande, combinant données en temps réel et données prédictives, permet d'adapter la teinte des verres en fonction de la luminosité et de l'éblouissement tout au long de la journée.

Les matériaux à changement de phase

Les matériaux à changement de phase (MCP)absorbent et libèrent de la chaleur lorsqu'ils passent d'un état solide à liquide et vice-versa. Ils sont utilisés dans les bâtiments pour réguler la température intérieure et améliorer l'efficacité énergétique. Concrètement, en période de surchauffe, le MCP fond et la chaleur est emmagasinée. Lorsque le bâtiment se refroidit, c'est l'inverse qui se produit. Le MCP restitue de la chaleur en se durcissant. On estime que ce matériau permettrait de réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie en matière de climatisation. Si la recherche concernant les MCP se poursuit, des solutions sont d'ores et déjà commercialisées aux alentours de 50 euros le m².

Le bois transparent

Depuis 2016, des scientifiques travaillent sur le bois transparent, obtenu en trempant le bois dans une solution spéciale avant de lui ajouter de la résine époxy. Cette technique permet d'obtenir un bois transparent, 5 fois plus léger et résistant que le verre. Ses caractéristiques en font une alternative crédible et durable au plastique et au verre.

L'innovation dans les matériaux de construction ouvre la voie à des bâtiments plus durables, économes en énergie et esthétiquement intéressants. L'adoption de ces nouveaux matériaux est cruciale pour répondre aux défis environnementaux et aux besoins de performance des constructions modernes. Les professionnels du bâtiment doivent rester informés des dernières avancées pour intégrer ces technologies et matériaux dans leurs projets, garantissant ainsi des constructions à la pointe de l'innovation.

Alexandre Masson

