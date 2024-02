Changement d’organisation au sein de Forster France

André-Charles Fasques prend la succession de Philippe Juliard en tant que directeur général de Forster France. Cette prise de fonction fait suite au récent changement d’organisation au sein de Forster et de Reynaers Aluminium France. Le directeur général sortant prendra quant à lui la fonction de responsable des ventes internationales au sein du groupe Forster.

Il y a eu du mouvement dans l’organisation de Forster et Reynaers Aluminium France. André-Charles Fasques a succédé, le 1er janvier dernier, à Philippe Juliard au poste de directeur général de Forster France.

À la suite du rachat de Forster par le groupe Reynaers en 2017, Philippe Juliard avait mené le projet de séparation de son distributeur historique, afin de lancer les ventes en direct de Forster France à l’été 2020. Forster, spécialiste dans le développement et la fabrication de systèmes de menuiseries en acier, a ainsi pu consolider sa position sur le marché Français et développer son chiffre d’affaires. Suite à ce changement d’organisation, M. Juliard occupe désormais le poste de responsable des ventes internationales au sein du groupe Forster.

Quel parcours pour André-Charles Fasques ?

Spécialiste de l’enveloppe du bâtiment, André-Charles Fasques est diplômé d'une licence de management et ingénierie des façades et du programme « General Management Program » dispensé par l’École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP).

Passé par l’entreprise britannique de vitrerie-miroiterie Pilkington, il a ensuite rejoint l’entreprise KDI (devenu Kloeckner Metals France) où il a notamment travaillé au développement du département Menuiserie acier. C’est en 2017 qu’il rejoint le groupe Reynaers comme directeur technique France.

Au sein de l’entreprise, M. Fasques a su développer les activités marketing et prescription, faisant de Reynaers un gammiste connu sur le marché, et reconnu auprès des professionnels de la menuiserie aluminium, des prescripteurs et des maîtres d’ouvrage. Les différents travaux qu’il a piloté au sein de l’entité française ont permis d’insuffler chez Forster France des pratiques et des méthodes qu’il a développées et expérimentées lors de ses précédentes fonctions.

Jérémy Leduc

Photo de une : Agence BLMC