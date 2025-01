Nouvelle offre couleurs Sepalumic pour les menuiseries aluminium

Découvrez la nouvelle offre couleurs de Sepalumic : des teintes naturelles et durables, qui s’inscrivent parfaitement dans les tendances décoratives et architecturales actuelles. Plongez dans un univers coloré avec des palettes idéales qui laissent libre cours à la créativité et donnent vie à des menuiseries aluminium colorées et design.

Nouvelle offre couleurs Sepalumic : tendance par nature Concepteur, producteur et distributeur de solutions de menuiseries aluminium, Sepalumic propose une nouvelle offre couleurs standard composée de 42 teintes. Réparties en cinq palettes, ces teintes se placent à la pointe des tendances actuelles : Les Classiques : variation de beige, bleu gris, marron, vert, rouge, blanc ou noir, cette palette concentre les teintes les plus couramment utilisées.

Les Tendances : des teintes originales entre nuance de vert et d’ocre. Ces couleurs belles et naturelles créent une ambiance cosy en adéquation avec la nature

Les Sablés : des couleurs chaleureuses et profondes qui ramènent à l’essentiel et à la nature qui nous entoure.

Les Anodics : une palette de couleurs qui oscille entre le chaud et le froid pour habiller l’habitat avec élégance.

Les Naturelles : des teintes bois ou minérales, inspirées par la nature, qui créent des menuiseries aluminium en harmonie avec l’environnement. En plus de cette offre standard, une palette de 450 couleurs RAL est disponible pour s’adapter à tous les projets, en neuf comme en rénovation. C’est donc un large panel de couleurs et combinaisons possibles, aussi bien pour les menuiseries aluminium que pour les clients finaux. Nouvelle offre couleurs : craquez pour la bicoloration La nouvelle offre couleurs Sepalumic propose la possibilité d’opter pour la bicoloration des menuiseries aluminium. Cela revient à choisir une teinte côté intérieur et une autre teinte côté extérieur pour une fenêtre par exemple.

La bicoloration permet ainsi d’adapter la couleur d’une baie vitrée ou d’une porte à la façade d’un bâtiment tout en conservant une harmonie avec votre aménagement intérieur.

Cette offre bicoloration répond aux demandes grandissantes de menuiseries bicolores. Plus large et disponible sans surcoût, l’offre bicoloration Sepalumic est une vraie plus-value pour les fabricants installateurs de menuiseries aluminium. Pour en savoir plus exit_to_app