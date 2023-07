Chez VM Matériaux, le client est au cœur du service

Sur son site de Bouguenais (44), le négoce VM Matériaux met en avant trois axes de développement pour répondre aux besoins de ses clients et renforcer sa position sur le marché, avec pour seul mot d'ordre « l'expérience client ». Au programme : un point de vente dédié au bois, un nouveau show-room, ainsi qu'une participation active au déploiement de la REP sur le terrain.

Chez VM Matériaux, « il faut que le client se sente comme à la maison », affirme Éric Rouet, directeur général du négoce de matériaux de construction. Une ambition appliquée au site de Bouguenais, en Loire-Atlantique, qui se distingue notamment par son point de vente en « libre-service ».

D'une superficie de 200 m2, il a pour objectif d'offrir une expérience client optimisée, et ce, grâce à une signalétique claire et à un agencement « pensé par métier », indique Matthieu Durand, directeur marketing et achats VM Matériaux. Les prix sont affichés électroniquement, « ce qui facilite la lisibilité et permet aux équipes de gagner du temps ». De plus, des gondoles basses sont mises en place pour « faciliter l'accès aux produits et offrir une meilleure prise en main des outils », souligne-t-il. Chaque espace est optimisé pour exposer 1 400 références.

@ Charles Marion

Par ailleurs, la quasi-totalité du plan de vente est stockée sur la plateforme logistique de L’Herbergement afin de les rendre disponibles rapidement, « en 48 à 72h ».

Dans le souci de redynamiser la présence du bois, VM Matériaux a également fait du bois la signature de son nouveau point de vente. Avec une superficie de 1 500 m2, l'entreprise vise à répondre aux attentes de l’ensemble des professionnels du secteur, et a établi un partenariat avec les autorités portuaires pour disposer d'une logistique différenciée.

@ Charles Marion

Répondre aux exigences environnementales

VM Matériaux, qui se positionne comme un acteur engagé dans l'accompagnement de la rénovation énergétique et de la mise en application des nouvelles réglementations, offre, dans un espace de 3 000 m2, une gamme traditionnelle de plaques de plâtre et d'isolants. L'espace propose également des panneaux d'isolation thermique en polyuréthane, des solutions en polystyrène extrudé et des isolants biosourcés tels que le chanvre, le coton, le coton recyclé, la fibre de bois, la ouate de cellulose, le liège, la fibre de polyester, ou encore, le lin et la jute. « On couvre 100 % du spectre rénovation et construction », précise Éric Rouet.

Avec la mise en application de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour les Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB), le négoce s'est mis en ordre de marche, et a mis en place un service de déchetterie gratuit avec six bennes dédiées à la collecte des principaux flux de déchets tels que le bois, les métaux, les plastiques, le verre, le plâtre et les laines de verre ou de roche. « Concernant la REP, on a encore beaucoup de questions mais les choses sont en train d’aller dans le bon sens. On trouve des solutions ! », déclare Éric Rouet. L'objectif : 40 sites occupées à fin 2023.

« On est dans une logique où les déchets ne sont plus des déchets, ils deviennent une ressource », commente David Begard, responsable prévention et RSE.

En tant qu'actionnaire de l'éco-organisme Valobat, l'entreprise met également l'accent sur la sensibilisation de ses clients artisans, en leur fournissant des informations sur la réglementation et en les aidant à trier les déchets de chantiers.

VM le show-room

Enfin, VM Matériaux a ouvert sur son site, son nouveau concept appelé « VM le show-room », dédié aux professionnels du secteur et aux particuliers. Cet espace, qui a été pensé pour que le client puisse « trouver une source d'inspiration pour son projet de rénovation ou de décoration », propose plus de 2 000 références de carrelages, parquets, sanitaires et équipements, présentées à travers « des box d'ambiances » et imaginées par une architecte d'intérieur.

@ Charles Marion

Avec ce concept, VM Matériaux vise à devenir une référence dans le domaine du carrelage dans le Grand Ouest. Grâce à une technologie digitale innovante appelée In-Cube, les clients peuvent également projeter les solutions référencées sur le sol et les murs d'une pièce, pour mieux visualiser le rendu final.

Avec son site de Bouguenais, VM Matériaux met donc l'accent sur l'expérience client et sur la création d'un environnement inspirant pour faciliter les décisions d'achat.

Marie Gérald

Photo de une : @ Charles Marion