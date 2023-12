David Chauny nommé directeur commercial France Technal-Sapa

David Chauny est le nouveau directeur commercial France de Technal-Sapa, sociétés du groupe Hydro, dont il fait partie depuis 27 ans. L’homme aura pour mission de suivre la ligne directrice que s’est tracée la marque pour 2024, en concentrant ses efforts sur l’un des sujets prioritaires, à savoir la circularité des produits.

David Chauny vient d’être nommé directeur commercial France Technal-Sapa. M. Chauny va devoir s’atteler à l’un des plus gros enjeux de la marque pour 2024, à savoir la circularité des produits.

Avec Nicole Perez, directrice strategic unit Technal-Sapa, il aura pour mission de mettre en œuvre cette stratégie avec les clients et architectes, notamment avec la mise en place d’une filière de démantèlement et de récupération des aluminiums sur des chantiers.

L’objectif de la marque est de proposer aux prescripteurs une solution globale écoresponsable de l’étude du projet à la livraison de profilés en aluminium recyclé post-consommation. M. Chauny veillera également au soutien de ses équipes dans la commercialisation des dernières nouveautés produits lancées en 2023 : la façade Tantal, et l’offre de portes et fenêtres Soleal Next.

Plus de 27 ans dans le groupe Hydro Building Systems

Âgé de 51 ans, David Chauny a consacré 27 ans de sa vie au groupe Hydro Building Systems. Titulaire d’une licence en génie mécanique validée en Angleterre, il obtient par la suite un Master en marketing à Sup de Co Toulouse.

Il devient chef produit puis responsable marketing France de Wicona. En 2006, il part en Espagne pour la mise en place des SAP pour le groupe. De retour en France en 2011, il rejoint Technal où il occupe dans un premier temps la direction commerciale région Sud-Ouest durant huit ans, avant de devenir directeur strategic unit export (Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Outre-mer) en 2019.

Cela fait plus de 10 ans qu’il œuvre, en France et dans le monde, au service des clients du gammiste aluminium Technal, implanté à Toulouse depuis plus de 60 ans. Technal-Sapa compte s’appuyer sur la connaissance du groupe et la culture d’entreprise de M. Chauny pour accompagner les partenaires Aluminiers Agréés Technal, fabricants-installateurs et architectes, dans l’Hexagone et en Outre-mer.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Groupe Hydro