David Da Silva, nouveau directeur général de Blanco France

David Da Silva prend la succession de M. Frédéric Leseche, et s’apprête à prendre ses nouvelles fonctions de directeur général de Blanco France. À ce poste, M. Da Silva s'attellera à développer le marché du sanitaire et des points d’eau de cuisine en France.

Avec l’arrivée imminente de David Da Silva au poste de directeur général, la direction de Blanco France est enfin au complet. M. Da Silva commence sa nouvelle mission au mois de septembre, prenant ainsi la relève de M. Frédéric Leseche, qui occupait précédemment cette fonction à titre intérimaire.

Titulaire d’une maîtrise d’histoire, David Da Silva dispose d’une expérience professionnelle de près de 20 ans en France et en Europe, dans les secteurs de la construction et de la rénovation. Par le passé, il a travaillé pour des entreprises telles que Villeroy & Boch et le groupe ESG. Plus récemment, il a été directeur des ventes et du marketing pour le groupe Dornbracht en France.

Des fonctions qu’il retrouvera chez Blanco France, où il s’attachera à développer le marché du sanitaire et des points d’eau de cuisine en France. De son côté, M. Frédéric Leseche se concentrera sur les domaines de la finance et du contrôle de gestion.

Un nouvel élan pour le marché français ?

« J’ai appris à connaître Blanco comme une marque passionnante avec un solide héritage d’entreprise familiale et des valeurs que je partage. Visant l’excellence au sein de la filiale française, je veux m’assurer que nous allons ravir nos clients et partenaires avec nos solutions pour les points d’eau dans la cuisine », s’enthousiasme David Da Silva.

Les réjouissances sont aussi de mises du côté de Lars Kreutz, directeur général et chef de la région Europe et Moyen-Orient, qui voit dans cette arrivée un nouvel élan pour le marché français : « Nous voulons exploiter notre potentiel en France encore plus que par le passé. Avec l’arrivée de David, nous avons gagné un grand professionnel de la vente et du marketing qui nous aidera à atteindre cet objectif. En équipe avec Frédéric Leseche, que je tiens à remercier pour le travail qu’il a accompli au cours des derniers mois, nous avons deux vrais leaders qui vont nous mettre sur la voie de la croissance ».

Jérémy Leduc

Photo de une : Blanco France