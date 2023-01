Deux nouvelles nominations au sein de Wicona

Depuis le 1er janvier 2023, Alexandre Bistes est le nouveau Directeur Strategic Unit de Wicona France. Le spécialiste des menuiseries en aluminium annonce également la nomination de son nouveau directeur commercial, en la personne de Vincent Des.

Le fabricant de menuiseries aluminium Wicona, filiale du groupe norvégien Hydro, annonce la nomination d’Alexandre Bistes en tant que nouveau Directeur Strategic Unit. Il succède ainsi à Thierry Gouix, parti à la retraite fin 2022,, après douze annnées passées au sein du groupe.

« Parmi les chantiers qui s’ouvrent à nous : la décarbonation. Wicona est une marque éco-responsable et engagée pour réduire notre propre empreinte carbone et proposer des solutions de construction durables et responsables. C’est un sujet sur lequel j’entends aller encore plus loin », annonce Alexandre Bistes. Face à l’urgence climatique, ce dernier a également pour ambition d'« optimiser la récupération des profilés aluminium sur les chantiers en construction pour un réemploi tracé, afin de créer une véritable boucle circulaire vertueuse ».

Alexandre Bistes commence sa carrière en 1999, en tant que chef de projet au sein d'une agence de publicité, puis se dirige vers la vente, et rejoint en 2002 le groupe Acapela, société spécialisée dans les technologies vocales en Europe et aux États-Unis.

En 2008, il intègre le groupe Hydro en qualité de Licensee Manager, pour s’occuper des relations avec les entreprises autorisées à représenter les différentes marques du groupe à l’international. En près de quinze ans, Alexandre Bistes a occupé de nombreuses fonctions de management, direction commerciale, marketing, développement dans le groupe, en France et à l’international. Depuis le 1er janvier 2023, il dirige désormais l’unité Stratégie du groupe pour la France.

La nomination d’Alexandre Bistes s’est accompagnée d’évolutions organisationnelles, avec la nomination de Vincent Bes - précédemment directeur des ventes régionales Ouest - au poste de directeur commercial, depuis le 1er janvier également. Les deux directions des ventes régionales sont maintenues. La région Est reste dirigée par Pascal Forest, et un recrutement est en cours pour remplacer Vincent Bes.

Marie Gérald

Photo de Une : Alexandre Bistes / Vincent Bes - ©Wicona