Didier Bellier-Ganière, nouveau directeur général délégué de la FPI France

Ce mercredi 3 novembre, Didier Bellier-Ganière a été élu directeur général délégué de la fédération des promoteurs immobiliers de France. L'énarque de 55 ans prendra ses fonctions le 1er décembre 2021, succédant ainsi à Alexis Rouque, tout juste nommé directeur régional de la Banque des Territoires PACA. Présentation.

A 55 ans, Didier Bellier-Ganière a été nommé directeur général délégué de la FPI France, unique instance professionnelle représentant les promoteurs immobiliers du secteur privé en France.

Diplômé de l’ENA (promotion Copernic), Didier Bellier-Ganière devient chef de bureau au ministère du Logement, où il intègre ensuite le conseil général des Hauts-de-Seine en 2006 comme directeur de l’habitat. En 2008, il est nommé conseiller logement et urbanisme au cabinet de la ministre du Logement Christine Boutin, poste qu’il conservera auprès de Benoist Apparu. Un an plus tard, Didier Bellier-Ganière rejoint Grand Paris Aménagement dont il devient le directeur général adjoint.

Fin 2015, il rejoint la Driea d’Île-de-France pour préparer le dossier de candidature de Paris aux JO 2024. Depuis mars 2018, Didier Bellier-Ganière était directeur du Pôle Stratégie et Transformation et membre du directoire de 1001 Vies Habitat, ou il a également eu à piloter le projet de transformation du groupe.

« Après 4 années passionnantes et enrichissantes passées chez 1001 Vies Habitat, j'ai décidé de répondre, avec enthousiasme, à un nouveau défi en rejoignant, en tant que délégué général, la FPI France. Une autre façon d’être acteur de la fabrique de la ville, fil rouge de ma carrière, cette fois au service de l’acte de construire », a déclaré le nouveau directeur général délégué. « Je suis très heureux d'accueillir Didier Bellier-Ganière. Son expertise et sa parfaite connaissance des enjeux et des acteurs seront précieuses pour la FPI », a quant à lui confié Pascal Boulanger, président de la FPI depuis le 1er juillet 2021.

Marie Gérald

Photo de Une : ©FPI France