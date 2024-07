Dans l’agglomération londonienne, le groupe de distribution John Lewis a reçu un accord pour construire de nouveaux logements au dessus d’un de ses supermarchés Waitrose. Au total : 353 habitations - du T2 au T4 - seront érigés.

L’enseigne de distribution britannique John Lewis a obtenu le feu vert pour construire pour construire 353 logements au-dessus d'un de ses supermarchés Waitrose, à Bromley. L’accord a été donné par les autorités de ce quartier de l’agglomération de Londres, au Royaume-Uni.

« Les plans prévoient également de nouveaux espaces verts publics, un café et des espaces d'agrément à l'usage des groupes communautaires locaux et des écoles, ainsi que des liaisons cyclables et piétonnes à travers le site, le reliant à la rue principale et à la zone environnante », déclare le groupe dans un communiqué.

Construire des « logements autant abordables que commercialement viables »…

Il faut dire que le supermarché Waitrose de Bromley correspond aux critères de la politique d’aménagement du territoire : il s’agit d’un site en friche, bien desservie par la gare ferroviaire Bromley South et à l'intersection des principaux axes routiers.

Le futur ensemble immobilier réunira un mélange de d’appartements T2, T3 et T4, afin d’ « accueillir des ménages de tailles différentes et autant de logements abordables que commercialement viables », souligne John Lewis. Ces nouvelles habitations seront occupées en priorité par la population locale.

D’ailleurs, des options de location à long terme seront proposées, afin de permettre aux résidents de rester sur place aussi longtemps qu'ils le souhaitent. L’économie locale sera soutenue par une augmentation de la taxe d'habitation et des dépenses locales, qui s’élèveraient à 70 millions de livres sterling au cours des dix premières années, une fois les logements occupés.

« Nous sommes ravis que les membres élus aient accepté les recommandations de leurs responsables de l'urbanisme et qu'ils aient reçu un soutien important de la part des habitants de Bromley. Cela nous donne maintenant la possibilité d'améliorer la zone locale, de créer de nouveaux logements vitaux pour la population locale de Bromley et de livrer un Waitrose ultramoderne, au cœur de la communauté », commente Katherine Russell, directrice de la division Build to Rent (BtR) de John Lewis Partnership.

« Des logements locatifs bien conçus et gérés de manière professionnelle sont un élément essentiel pour répondre aux besoins de logement du Royaume-Uni. La construction de logements locatifs sur des friches industrielles comme celle-ci peut également servir de point d'ancrage pour la revitalisation des centres-villes et l'investissement communautaire au sens large », se réjouit de son côté James Dunne, responsable de l'immobilier opérationnel chez abrdn. Cette co-entreprise, fondée avec John Lewis Partnership, a pour objectif de créer environ 1 000 nouveaux logements dans trois communautés locales, dont Bromley.

… mais aussi compenser la crise du commerce de centre-ville

Ainsi, John Lewis rejoint la lignée d’acteurs de la grande distribution comme Auchan ou Carrefour en France, qui mobilisent leur foncier pour créer de l’offre résidentielle. En 2021, le groupe exposait son projet de transformer ses bâtiments en logements dédiés à la location. À l’époque, le groupe se projetait dans la construction de 10 000 logements à louer, dont 7 000 à partir de son propre réseau de propriétés.

Une manière de compenser la crise du commerce de centre-ville grâce à l'immobilier. John Lewis a été fortement impacté par la forte concurrence de la distribution au Royaume-Uni, l’explosion de l’e-commerce et la crise Covid. Pour preuve : le groupe a supprimé plusieurs milliers d'emplois ces dernières années, au rythme de plans d'économies et de redressement successifs.

Selon l’AFP, le distributeur a toutefois annoncé en mars dernier renouer avec des bénéfices annuels et une amélioration des ventes, des marges et de la productivité. En outre, son plan visant 900 millions de livres d’ « économies de productivité » entre janvier 2021 et 2027-2028 avait presque atteint la moitié de ses objectifs.

Virginie Kroun

Photo de Une : Assael Architecture