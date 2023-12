Une nouvelle nomination a été annoncée au sein du groupe Hager, fournisseur de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Il s’agit de Daniel Hager, nouveau président du conseil de surveillance.

Nouvelle tête dirigeante au conseil de surveillance du groupe Hager, fournisseur de solutions et de services pour les installations électriques pour le bâtiment. Depuis ce 1er décembre, Daniel Hager, troisième génération de la famille Hager, en occupe maintenant la présidence.

Il succède ainsi à Günther Fleig. M. Hager transmet à ce dernier sa « sincère reconnaissance ». « Les nombreuses qualités dont il a su faire preuve depuis notre rencontre en 2010/2011 nous ont amenés à le nommer président du conseil de surveillance en juin 2014. Des décisions stratégiques aux questions de personnel, nos discussions collaboratives ainsi que son style ouvert et direct ont été déterminants pour façonner la trajectoire de l'entreprise », abonde-t-il.

Un carrière au sein de l’entreprise familiale, mais aussi à l’international

La relève semble assurée quand on regarde le parcours de Daniel Hager, aussi bien tourné vers le familial que l’international. Scolarisé à l’institut suisse Le Rosey, il suit des études à la Solvay Brussels School of Economics and Management, avant d’atterrir à l’Université Paris-Nanterre où il valide un bi-DEUG Économie et Allemand. Il se perfectionne, toujours en France, à l’ESCP Business School, où il obtient un master International Management en 1999.

Sa carrière dans les installations électriques commence au sein d’Eaton, où il assure la fonction de Project Manager entre 2000 et 2001. Poste qu’il occupe ensuite chez PNE AG, spécialiste des installations éoliennes terrestres et maritimes.

L’aventure familiale Hager commence pour lui en 2003, quand il devient le vice-président de l’entité « Anglo World & Overseas », assurant le suivi des activités du groupe en Afrique. Il est ensuite directeur des opérations entre 2006 et 2008, avant de devenir CEO du groupe jusqu’en 2023.

« 15 années couronnées de succès », selon le groupe, à l’issue lesquelles Daniel Hager transmet le flambeau à Sabine Busse. L’intéressée a repris ce poste en août 2023 en tant que co-présidente pendant une période de transition, avant l’entrée en fonction de M. Hager au conseil de surveillance début décembre.



Virginie Kroun

Photo de Une : Hager Group