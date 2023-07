Le Conseil de Surveillance du groupe Hager a nommé Sabine Busse au poste de CEO. Un poste à la hauteur de la femme de 46 ans, qui compte des années de carrière dans le secteur de l'énergie, de l'électricité et de l'automatisation, mais également à l’international.

Cela faisait longtemps que le poste de CEO de Hager, fournisseur de solutions et services de solutions électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels, n’était pas occupé par un membre de la famille propriétaire du groupe.

La dernière fois remonte à 1988, date à laquelle Alfred Bricka est arrivé à la tête de l’entreprise, qu’il dirige « avec succès » pendant 20 ans. Daniel Hager, membre de la troisième génération familiale, lui succède et gère l’entreprise depuis maintenant 15 ans. Aujourd’hui, c’est à son tour de passer le flambeau Sabine Busse, comme annoncé par le groupe.

Une forte expérience à l’international

« Nous avons été fortement impressionnés par la vaste expérience internationale et interculturelle de Sabine Busse », se réjouit Günther Fleig, président du Conseil de Surveillance du groupe Hager.

Diplômée en relations internationale et business à l’université de Ludwig-Maximilians de Munich, Sabine Busse commence sa carrière au sein du groupe Siemens, toujours à Munich. Un autre pas dans la ville allemande, mais un premier dans le secteur de l'énergie, de l'électricité et de l'automatisation. Cet univers, la femme de nationalité allemande et suisse va l’explorer à travers différents postes, mais aussi à travers le monde.

On retient particulièrement son expérience de 2006 à 2015 chez Alstom, multinationale spécialisée dans le ferroviaire. Elle y occupe des postes de direction centrés vers la clientèle et les services, entre la Suisse et la Malaisie, en passant par la France. Sabine Busse s’établit ensuite en Suisse, au sein du groupe ABB, où elle est vice-présidente sénior responsable du marketing et des ventes, avant de diriger la division d’ABB chargée des activités mondiales de mesures, puis celle des analyses de l’entreprise. Son tempérament aventurier reprend le dessus quand elle s’envole à Tokyo, pour assurer la fonction de directrice du Marketing, à l’échelle mondiale, du groupe Hitachi Ltd.

Une forte expérience à l’international, qui sera essentielle pour le groupe Hager, dénombrant 12 900 collaborateurs dans 100 pays.

« Son énergie contagieuse et son remarquable esprit d'équipe nous ont convaincus. Elle inspirera et motivera la direction et l’ensemble des salariés de Hager Group », relève également Günther Fleig.

Les éloges ne tarissent pas du côté de Daniel Hager, actuel CEO du groupe Hager : « Sabine Busse est, à mon avis, la candidate idéale pour une entreprise internationale comme la nôtre. Elle possède une connaissance approfondie de l'industrie de l'énergie et de l'électricité, et a démontré tout au long de sa carrière qu'elle pouvait construire des organisations orientées vers les services et obtenir des succès transformationnels grâce à un leadership fort ».

« Sabine Busse a une compréhension profonde des attentes des clients du 21ème siècle et de l'évolution rapide de l’environnement de notre marché. Je suis convaincu qu'avec son leadership et sa capacité à aller à la rencontre des gens, elle va non seulement poursuivre nos succès passés, mais aussi apporter à Hager Group de nouvelles impulsions pour la construction du monde électrique de demain », complète-t-il.

Une passation en douceur



« Je suis ravie de rejoindre Hager Group et suis reconnaissante d'avoir été choisie pour diriger une entreprise familiale dotée d'une équipe solide, avec de grandes valeurs, un palmarès exceptionnel et décidée à s’engager sur le long terme, car notre secteur a un rôle clé à jouer dans la transition vers un avenir durable », déclare de son côté Sabine Busse. Elle ajoute : « Je me réjouis de pouvoir m’impliquer au côté de tous les employés du groupe, avec ses clients et partenaires, pour construire ensemble un avenir encore plus numérique et électrique grâce à l'innovation et à la collaboration ».

La future CEO prendra son poste sur le siège de Blieskastel (Allemagne) le 28 août 2023. Après une période de passation de trois mois avec son prédecesseur, qui reprendra le poste de président du Conseil de Surveillance du groupe, Sabine Busse assumera l'entière responsabilité de la direction dès décembre 2023.

Virginie Kroun

Photo de Une : Sabine Busse - Hager Group