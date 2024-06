L’innovation de systèmes électriques au service du confort d'été

Face aux défis posés par des étés de plus en plus chauds et aux exigences croissantes en matière d'efficacité énergétique, des entreprises spécialisées dans les installations électriques comme Hager, Somfy, ou Schneider Electric tentent de se distinguer par des technologies innovantes. Leur objectif commun : améliorer non seulement le confort des habitants, mais aussi l'efficacité énergétique globale des bâtiments.

Alors que des records de température sont battus chaque été, la gestion du confort thermique sans recourir systématiquement à la climatisation devient une priorité. Des solutions intégrées pour un confort optimal L'entreprise Somfy lance ainsi Amy Io, une solution innovante qui permet de configurer des scénarios automatisés pour ajuster les protections solaires. Une technologie, parmi d'autres, qui vise à maintenir une fraîcheur optimale à l'intérieur des habitations pendant les mois estivaux. Au cœur de ces avancées se trouve l'intégration de capteurs de température dans chaque point de commande, comme l'explique Cécile Truffy, responsable marketing extérieur et windows de Somfy : « Nos volets roulants solaires Amy Sun Protect io s'adaptent automatiquement aux conditions climatiques, limitant ainsi la surchauffe intérieure et réduisant les besoins en climatisation ». Ces derniers sont « particulièrement adaptés aux rénovations car ils ne nécessitent pas d’alimentation électrique pour leur installation, ce qui simplifie grandement leur mise en place », souligne-t-elle, précisant toutefois que « la gamme s’adapte à tous les types de bâtiments, qu’ils soient neufs ou en rénovation ». Pour évaluer la performance de ces solutions, Somfy utilise des logiciels de modélisation numérique. « Nous comparons les performances d’un bâtiment avec et sans protection solaire, puis avec une automatisation. Cela nous permet de quantifier les gains de température, qui sont généralement compris entre 4 et 7 degrés en été », indique-t-elle. Le groupe allemand Hager, lui, se positionne avec un écosystème complet dédié à la gestion du confort, allant de la régulation des occultants aux systèmes de refroidissement. « Notre gamme diversifiée de thermostats intelligents, de capteurs de présence et de stations météo extérieures permet une gestion fine et efficace de l'environnement intérieur », explique Cyril Malinvaud, chef de produit smartbuildings. « Grâce à notre station météo, nous pouvons détecter l’apport solaire et commander l’ouverture des stores le matin, puis les fermer lorsque la température est suffisante dans le bâtiment. De la même manière, nos solutions permettent de détecter la présence de personnes dans un espace d’un bâtiment, et selon la température de consigne souhaitée, les planchers refroidissants ou la climatisation peuvent être actionnés pour maximiser le confort des occupants », détaille-t-il. De son côté, Schneider Electric propose EcoStruxure Building Operation, une plateforme consitutée de capteurs qui centralise le contrôle des systèmes essentiels tels que la ventilation, la climatisation, l'éclairage et les stores automatiques. « Notre solution utilise des données météorologiques en temps réel pour ajuster les paramètres », indique Nathalie Champeaux, directrice marketing digital Energy, qui précise que la solution « s’adapte aussi bien pour des grands bâtiments ou des usages complexes que pour des bâtiments de taille petite ou moyenne ou des scénarios d’usage simples ». Des bâtiments conformes à la RE2020 Ces solutions proposées sont toutes alignées sur les exigences de la Réglementation Environnementale (RE2020), qui vise à améliorer la performance énergétique des bâtiments. « La RE2020 permet indéniablement d’améliorer le confort des occupants, en particulier lors des vagues de chaleur. Plus généralement, elle permet de prendre en compte le ressenti des occupants pour assurer des bâtiments efficaces mais également humains, dans lesquels il est agréable de travailler, vivre ou passer », estime Nathalie Champeaux. Les capteurs intelligents intégrés aux produits de Hager et Somfy permettent une gestion proactive de l'énergie et des ressources. « Au-delà du levier isolation, il devient essentiel pour tout bâtiment de bénéficier de solutions d’occultation des ouvrants. L’automatisation de ces derniers permet ensuite de maximiser leur performance tout en apportant le meilleur confort aux occupants en termes de température et d’apport d’éclairage », déclare Cyril Malinvaud, qui regrette néanmoins que « l’automatisation des occultants et des systèmes de ventilation reste encore minoritaire, bien que son gain soit réel sur le long terme, autant en termes de confort que d’efficience du bâtiment ». Pour cela, il préconise de « travailler collectivement à ce que ces technologies se développent pour atteindre les objectifs de la RE 2020 sur le parc immobilier actuel ». De son côté, Cécile Truffy, rappelle que « pour répondre pleinement à ces exigences, une intégration complète des solutions est nécessaire », mais elle reste persuadée que la réglementation est « un véritable accélérateur pour le secteur, car elle pousse à intégrer systématiquement des protections solaires dans chaque projet. Nous espérons que ces mêmes exigences seront bientôt appliquées à la rénovation », conclut-elle. Propos recueillis par Marie Gérald Photo de une : Adobe Stock