Eqiom nomme un directeur du Développement durable

Le spécialiste des matériaux de construction Eqiom annonce la nomination de Thomas Hassenforder au poste de Directeur du Développement Durable. En étroite collaboration avec la direction générale, il aura pour mission de poursuivre et de renforcer la politique environnementale, tout en coordonnant la transition vers un modèle d'activité plus responsable d'un point de vue social et environnemental.

Un standard de performance

L'objectif : ancrer le développement durable au cœur de la culture d'entreprise et des débats. « Cette nouvelle fonction me permettra de consolider les initiatives déjà amorcées depuis de nombreuses années et d’initier de nouveaux projets vertueux. J’ambitionne de faire de notre stratégie un standard de performance fiable et reconnu ».

Thomas Hassenforder entend ainsi consolider les initiatives déjà en cours tout en initiant de nouveaux projets vertueux.

Cette nomination s'inscrit pleinement dans la charte RSE de l'entreprise, qui vise à renforcer et multiplier les initiatives durables de l'entreprise à traves trois axes clés : le Climat et les écosystèmes, le Capital humain, et l’Ancrage local.

Fort d'une expérience variée dans le secteur de la construction, avec des postes chez Redland Granulats et Holcim depuis 1995, Thomas Hassenforder a acquis une grande expertise du secteur, avec un regard opérationnel sur la durabilité. Depuis 2015, il occupait le poste de directeur des ventes ciments EST - CENTRE EST chez Eqiom, contribuant déjà au développement commercial des branches granulats et ciments.

Photo de Une : Thomas Hassenforder