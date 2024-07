Fabien Cuminal élu président du bureau de l’association Domexpo

Les nouveaux administrateurs de Domexpo ont profité de leur dernière assemblée générale pour désigner, lors d’un vote, le Bureau de l’Association. Fabien Cuminal vient ainsi d’être élu président de l’association, Ludovic Lapeyre prend ses fonctions en tant que vice-président et Jean-Luc Touzeau a été reconduit comme trésorier de l’association.

Domexpo, qui constitue l’unique salon permanent de la maison en Île-de-France, nous présente les nouvelles têtes qui composent le bureau de l’association. Ces derniers ont été désignés à la suite d’un vote du nouveau conseil d’administration, lui-même composé lors de la dernière assemblée générale et chargé de représenter l’ensemble des constructeurs adhérents lors des réunions stratégiques.

Un bureau fraîchement élu

Ce nouveau bureau de l’association est aujourd’hui composé de Fabien Cuminal, nouvellement élu en tant que président de l’association. Directeur général de l’entreprise Cofidim pour les marques Maisons Sésame et Pavillon Français, il succède ainsi à Daniel Lair-Lachapelle, qui va de son côté poursuivre son activité professionnelle dans l’Ouest de la France. Depuis près de 40 ans, M. Cuminal a évolué dans le secteur de la maison individuelle neuve et a su se forger une véritable expertise sur les évolutions du métier.

Le nouvel homme fort du bureau de l’association sera accompagné dans sa tâche par Ludovic Lapeyre, actuel directeur d’exploitation du groupe Héxaom et nouveau vice-président du bureau de l’association. Jean-Luc Touzeau, président des Maisons JLT, a quant à lui été reconduit au poste de trésorier de Domexpo.

Accompagné de Richard Desbree, secrétaire général de Domexpo depuis quelques mois en remplacement de Luc Coutelen, ce nouveau Bureau sera chargé de mettre en œuvre la stratégie globale de Domexpo, validée par le conseil d’administration, dans les domaines du déploiement de marque, de communication, de médiatisation…

« Ce n’est pas un secret : l’immobilier, et plus particulièrement la construction de maison neuve, rencontre une crise sans précédent. Nous avons longtemps lancé des appels à l’aide aux pouvoirs publics, pour nous aider à faciliter l’accès à la propriété des ménages. Pour ces prochaines élections législatives, nous sommes donc particulièrement attentifs aux propositions faites par les candidats pour ce marché. L’une des décisions qui nous semblerait la plus pertinente serait par exemple de recréer des aides pour les particuliers, comme le Prêt à Taux Zéro (PTZ), jusqu’à présent seul outil d’accession à la propriété dans le neuf, qui a, à notre grand regret, été supprimé pour la maison neuve », souligne Fabien Cuminal, président de Domexpo.

Les villages de maisons d’exposition Domexpo constituent le salon permanent de la maison individuelle en Île-de-France. Répartis sur quatre villages (Baillet-en-France / Moisselles, Coignières, Mareuil-les-Meaux et La Ville du Bois), ils réunissent près de 60 pavillons et près de 20 constructeurs de maisons individuelles.

Jérémy Leduc

Photo de Une : BCom'rp