La Fédération des Constructeurs de Maisons Individuelles (FFC) publie les résultats d’un baromètre réalisé avec l’institut IFOP pour mieux cerner l’opinion des Français sur l’accès à la propriété, et notamment à la maison individuelle. Cette enquête a été menée auprès de plus de 1 000 personnes âgées de plus de 18 ans au mois de février 2024. L’accession à la propriété, une source de motivation professionnelle Les résultats montrent que 59 % des Français considèrent l’accession à la propriété comme un investissement, soit +8 points en deux ans. Il s’agit également d’une forme de sécurité pour 50 %, et d’un accomplissement pour 37 %. La perspective de l’accès à la propriété est d’ailleurs une source de motivation professionnelle pour 77 % des actifs. 86 % considèrent que c’est une bonne façon de sécuriser son avenir, et 80 % que c’est synonyme d’accomplissement. Devenir propriétaire d'un bien immobilier est-il source de motivation profesionnelle ? Source : FFC - IFOP 2024 La crise du logement, une réalité selon 75 % des Français Toutefois, une part croissante de Français peinent à accéder à la propriété, notamment en raison de la hausse des prix immobiliers ces dernières années, et de la récente flambée des taux d’intérêts, qui ont dépassé les 4 %. Dans ce contexte, 75 % des Français sont d’accord avec le constat que le logement connaît une crise historique, et 80 % soutiennent l’idée d’un soutien accru de la part de l’État pour faciliter l’accession à la propriété. La maison individuelle fait toujours autant rêver Le baromètre fait également un focus sur la maison individuelle et le foncier. Pour la troisième année consécutive, 80 % des sondés indiquent qu’ils préféreraient vivre dans une maison individuelle. C’est notamment le cas de 97 % des personnes habitant en zone rurale, et de 96 % des répondants ayant 3 enfants ou plus. Parmi les motivations : pouvoir profiter d’un jardin (pour 49 %), de plus de calme et de tranquillité (pour 40 %), et gagner en liberté sans les contraintes de la copropriété et les nuisances des voisins (pour 39 %). Si 66 % sont contre l’idée d’acheter une maison mitoyenne, les répondants sont en revanche plus ouverts à l’idée d’une surface de terrain plutôt réduite. Ainsi, 67 % seraient prêt à accepter un jardin inférieur ou égale à 200 m2. Sans surprise, c’est notamment le cas des personnes vivant en agglomération parisienne, et des ménages plus modestes, prêts à plus de concessions. Taille minimale du jardin acceptée par les Français. Source : Baromètre FFC - IFOP 2024 « Si l’attrait pour la maison individuelle demeure indéniablement fort parmi nos concitoyens, il est désormais accompagné d’un sentiment de résignation. Trop de Français se sentent exclus de la possibilité de devenir propriétaires, perçue comme un rêve inaccessible plutôt qu'une ambition réalisable », regrette Damien Hereng, président de la FFC. «La maison individuelle ne doit pas devenir le privilège d’une minorité», estime-t-il, appelant le gouvernement à réagir. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock