Fabrice Denis, DG du nouveau pôle « Construire Autrement » de Bouygues Bâtiment

Fabrice Denis commence sa carrière en 1995 en tant qu’ingénieur travaux et études de prix. Cinq ans plus tard, il rejoint le groupe Bouygues en tant que chef de projet au sein de DV Construction à Bordeaux, puis dirige ensuite l’activité industrie de GFC Construction à Lyon. En 2010, il rejoint Bouygues Bâtiment International en Asie, où il occupe successivement plusieurs postes de direction. En septembre 2017, il rejoint la filiale Bouygues Bâtiment France Europe en tant que Directeur Europe Centrale, et à partir de septembre 2019, devient directeur général Stratégie Construction Bois. Il sera désormais chargé de diriger le nouveau pôle « Construire Autrement », qui fédère les ressources d’ingénierie, de transformation et de conseil de Bouygues Bâtiment France Europe.